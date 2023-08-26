商罪科拘11人涉20多宗騙案　利用52個戶口清洗逾1.24億 (14:54)

警方表示，該集團與超過20宗案件有關，包括貸款騙案、商業騙案、投資騙案及電郵騙案，其中一名骨幹成員利用自己擔任董事的兩間私人公司，使用虛假銀行月結單申請政府推出的「百分百擔保特惠貸款」，成功騙取一共390萬港元貸款，另一筆265萬貸款申請則被警方阻截。警方發現，集團成員會親身由自己的銀行戶口提取大量大額現金，交予另外兩名成員，再將現金送到加密貨幣商店；其他成員則購買加密貨幣及利用傀儡戶口，製造多重及分層交易，掩飾犯罪得益的來源及去向。

商罪科在8月24日展開代號為「千騎」(Thousand Horse) 的行動，當日有集團成員從另一名成員接收現金並前往一間加密貨幣商店，離開商店時被埋伏探員拘捕。警方搜查該間加密貨幣商店，檢取多部手提電話及一個存有60多萬現金的夾萬。警方發現，該加密貨幣商店並無商業登記或香港註冊公司紀錄，受該集團操控接收及存放現金。警方另搜查集團一個位於尖沙嘴行動基地，檢取銀行文件、支票簿、39部手提電話及多個公司印章。

行動中共拘捕5男6女（22至39歲），報稱為建築工人、售貨員、保險經紀及無業等，其中3人為外籍女子。其中5名被捕人為集團骨幹成員，包括一名自稱加密貨幣店管理人，其中一名骨幹成員被捕時身上有18萬港幣現金；其餘6人為傀儡戶口持有人，經網上或經朋友介紹「搵快錢」工作，提供銀行戶口或個人資料，以換取數百至數千元的報酬。警方正追查資金下落，被捕人士正被扣查當中，不排除有更多人被捕。

警方重申，如將戶口租借或售予他人，即使戶口持有人不知道可疑資金來源或背後犯罪活動亦不等於沒有犯法，不能作為辯解藉口，而「洗黑錢」最高可被罰款500萬及監禁14年，呼籲市民「唔租、唔借、唔賣」個人資料或戶口，如果懷疑受騙，可致電「防騙易熱線」18222查詢及報警。