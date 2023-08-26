東堤小築情侶燒炭一女亡　男子清醒涉藏毒被捕　職員涉聲稱房內無炭被捕 (08:50)

長洲東堤小築昨有情侶疑燒炭自殺，40歲女子死亡，其46歲男朋友清醒送院，涉嫌藏毒被捕。據了解，兩人因金錢及感情問題不開心。另外，賓館60歲女職員曾移動該盤炭，並向警方聲稱房間內沒有炭，涉嫌誤導警務人員被捕。
昨日（25日）中午12時許，警方接獲長洲東堤路一賓館60歲姓張女職員報案，指40歲姓許女租戶及其46歲姓黃男友在懷疑在賓館房間內暈倒。警方接報到場，在上址一房間內發現該對情侶，房間內有小量懷疑氯胺酮，露台則有一盤燒過的炭。
姓許女子昏迷，姓黃男友清醒，兩人被送往長洲醫院治理，其後許女被證實死亡。警方於現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。
經初步調查，姓黃男友涉嫌藏毒被捕，姓張女職員曾移動該盤炭並向警員聲稱房間內沒有炭，涉嫌誤導警務人員被捕。案件暫列自殺、企圖自殺、藏毒及誤導警務人員，交由水警總區重案組人員跟進。
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