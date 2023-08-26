黃智華歡送會致辭全文一覽　稱冀「學成歸來報效國家」　讚黃大仙區「勇當急先鋒」 (00:03)

黃大仙區各位社會賢達、地區領袖、社團代表、民政處及政府部門同事：

「相逢三年又相別，珍重二字不忍說。」

感謝仙師讓我過去三年在地靈人傑的黃大仙區，我的出生地，與各位結一段情緣。民政專員的職位是一本太倉促的書，而在故事中遇上大家，令每一頁都充滿驚喜，如今讀到尾聲，更令我捨不得讀完。我慶幸能在最黃金的時期與各位打拼，一同為建設更美好的黃大仙區而努力。

衷心感謝九龍社團聯會黃大仙地區委員會何漢文主任擔任今次聯歡晚宴籌委會主席，亦感謝各位籌委會副主席，大會會長、大會副會長的支持，玉成今晚的宴會。看見大家聚首一堂，令我想起過去三年與各位合作的愉快片段。大家幾年來如此厚愛，我實在受寵若驚。

「人心齊，群山移」，黃大仙各界過去三年一直大力支持特區政府依法施政，奮發拼搏、為民請命，共同抗擊疫情，改善環境衛生；又舉辦多元活動，激發社區的愛國熱情和節日氛圍，提升居民生活素質和社區凝聚力。各位立場堅定，勇於擔當，當仁不讓做好「一國兩制」行穩致遠事業的排頭兵，支持和宣揚「國家主席重要講話精神」、「二十大精神」、「全國兩會精神」、「完善選舉制度」、「完善地區治理」，講愛國精神傳至千家萬戶，貢獻非凡。

疫情期間，黃大仙區眾志成城，成為全港的抗疫先鋒典範。黃大仙區是全港首個向確診大廈居民派發應急物資、動用流動檢測車地區，更率先挨家抵戶呼籲公共屋邨長者接種第一針。在黃大仙廟舉行的「千人接種在大仙」活動，錄得的長者接種人數更是全港第一。沒有各政府部門和地區團體一呼百應，黃大仙區就不會創下如此佳績。各位對社區的熱情和奉獻令人動容，在此致以衷心謝意。

去年，我們熱烈慶祝回歸銀禧，舉辦「紅旗飄揚耀大仙」等一系列活動，紀念香港特區在祖國支持下，昂首闊步走過四分一世紀。六月，民政總署統籌全港性的「共慶回歸顯關懷」計劃在黃大仙區啟動，關愛弱勢社群，與社區的每一位居民一同見證「一國兩制」成功實踐的里程碑。

2022年施政報告提出在全港五區舉辦周末市集，催化多元本土經濟；年初亦推出開心香港，讓市民有多元化的本地玩樂選擇。我很感謝各地區團體合作，舉行「秋日樂繽紛 黃大仙嘉年華」，以及設置五十個攤檔，售賣價廉物美的民生用品，支持青年創業，一展抱負。

這些例子正正說明黃大仙區敢為天下先，勇當急先鋒，亦反映大家都是熱愛社區的有心人，是黃大仙區的棟樑。今日黃大仙區繁榮穩定，市民安居樂業，全賴各位地區領袖、政府同事和機構及團體的努力，我再次在此感謝大家，黃大仙區有你們，一定會越來越好。

展望未來，將來與鑽石山綜合發展區內的「孔廟」、「活水公園」及「文化園最大道」鼎立，黃大仙區將會化身全港唯一儒、釋、道三教齊集的中華文化基地，鞏固香港「中外文化藝術交流中心」的地位，成就中華民族偉大復興。重塑後的區議會亦會全部由愛國愛港，才德兼備，熟悉區情，熱心服務的人士擔任，關愛隊即將成立，加上「三會」和地區管理委員會，均由政府領導，增強協同效應，必定能更有效地服務市民。

「官出於民，民出於土。」三十年前黃大仙聖母醫院襁褓中的嬰孩，從我父母居住的大磡村土地一路走來，我能夠實現理想，以民政專員的身分服務自己的出生地，足以證明黃大仙區和香港機遇處處，是成就夢想的福地。

如今我將要讚別黃大仙區，迎接下一個挑戰。「孩兒立志出鄉關，學不成名誓不還」。新學年我將會赴京進修公務員事務局與北京大學合辦的高級公務員公共管理碩士課程，並擔任班長，與其他19名高級公務員同事到北京大學學習一年。課程目標是培養「知國慶 懂世貌 明時局 能前瞻 敢創新」的公務員，讓學員增強國家意識和戰略眼光，提升公共管理綜合領導能力，以及掌握「一國兩制」方針、《憲法》和《基本法》，以及國家發展總體和戰略布局。期望不符黃大仙區各位鄉親所托，學成歸來，報效國家，為中國式現代化、中華民族偉大復興事業和香港特區融入國家發展大局作出貢獻。

有詩人說，美麗的夢和美麗的詩一樣，都是可遇不可求的。而我說，真正可遇不可求的，是美麗的人和事。各位同事，各位嘉賓，三年的工作，留下的是感情，帶走的是回憶。

「今日送君須盡醉，明朝相憶路漫漫」，期望各位今晚歡聚聯誼，暢談往事，展望將來。「無限風光在險峰」，願在不同崗位上，與各位繼續為中華民族偉大復興、香港特區的繁榮穩定和獅子山下黃大仙區居民安居樂業，不懈奮鬥！

一日黃大仙人

一世黃大仙人

珍重千萬！

千萬珍重！

祝各位身體健康，家庭幸福，多謝。

黃智華