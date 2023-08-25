國泰招聘內地空服員 應聘者不擔心溝通及被歧視：「大家都會講普通話」 (21:13)

今年22歲、來自內蒙古的內地大學生姬同學指，因當年高考分數不夠，故未能考進空乘人員專業，但他一直沒放棄夢想，故今日前來應徵。他指，國泰今次在內地招聘駐港空服員，對他來說很吸引，因香港是國際化城市，且國泰有很多內地航空公司沒有的國際航線，發展機會更好。他指，招聘條件上國泰亦較內地航空公司寬鬆，如國泰只要求高中畢業，但有內地航空要求大專或以上，內地航空公司面試時要測量身高，但國泰只需進行摸高測試。

其後現場有記者以英語向姬同學提問，惟姬同學隨即面帶難色，遲疑片刻後尷尬以英語反問「Can you speak Chinese? （可以說中文嗎）」。被問到有否信心通過面試，他則笑說仍有信心，但坦言不知「國泰會不會給我這樣的一個機會」，強調自知英語不流利，「但我會去學」，又指也會學習廣東話。

來自上海的李先生曾在港龍航空任職15年，在港龍結業前任職艙務長，今日特意從試上海飛到深圳面試。李先生指不介意重新從初級空服員由低做起，因以往多飛來往香港及內地航線，對香港有深厚的感情。至於如何看早前的歧視風波，能說廣東話的李先生形容「歧視到到都有」，視乎每個人如何「see and deal with relationships (看待及處理關係)」。

來自廣州的鄧小姐亦曾在外國航空公司任職空服員8年，後來因疫情失業，今日來應徵。被問到身為內地人，國泰早前歧視風波有否動搖到她加入國泰的決心，她指「邊間公司都可能會有唔專業嘅人士」，事件無影響她對國泰的觀感。