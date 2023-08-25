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國泰深圳首辦內地機艙服務員招聘會 林紹波：接2000份申請邀600人面試 (20:34)

國泰航空今日（25日）首次在內地舉行空中服務員招聘活動，邀請應徵者到深圳面試。國泰航空集團行政總裁林紹波指，今次招聘共收到約2000個申請，國泰從中篩選了約600人到深圳現場面試，預計聘請200至300人，獲聘者最快今年第四季執勤。被問到是否因應早前有空中服務員被指涉歧視內地客，故在內地招聘人手，林指國泰內地乘客數目愈來愈多，故「好自然地」要在內地擴展空中服務員團隊，未來會繼續招聘，料至2025年國泰會有1000至2000名內地空服員，屆時內地將成為繼香港本地後，國泰空服員的第二大來源地。

林紹波指，國泰為以顧客為中心的公司，香港旅客一直是國泰最大客群，故空服員團隊組成會繼續以香港人佔最多，惟因應內地客亦愈來愈多，故決定招聘內地空服員，盼從空服員團隊的組成，反映國泰「立足香港、背靠祖國、聯通世界」的定位。至於港人及內地空姐數目有否具體比例，林稱具體需按市場需求而定，現難以預測；機艙服務員的培訓基地將繼續設在香港，惟未來或因應情況將部分培訓工作調往內地進行。

獲聘的空中服務員將以香港為工作基地，在港府的「輸入內地人才計劃」下獲聘來港取得工作簽證。內地空服員可選擇居住在大灣區內的任意城市，但必須在香港機場90分鐘車程範圍內，國泰會為內地空服員提供在港住宿和往來交通補貼。被問到計及津貼後內地空服員薪酬會否比香港空服員高，國泰航空航空服務董事吳潔文未透露津貼金額，僅稱新入職的內地空服員薪酬與香港空服員一樣最高可達2萬港元，形容內地空服員在薪酬待遇、培訓、英語水平等語言要求

上均與香港一致。

林紹波表示，除1000至2000名空中服務員，國泰亦會透過航空業輸入外勞計劃招聘地勤、技術人員等，預計至2025年整個國泰會有4000名內地員工。

相關字詞﹕國泰；林紹波

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