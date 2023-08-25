初選案︳控方指衛生服務界別初選者達共識　官一度質疑有否證據 (19:08)

余慧明今午在控方律政司副刑事檢控專員萬德豪盤問下表示，她於2020年4月聯絡戴耀廷，希望衛服界「搭單」舉辦初選；直至初選組織者於6月9日召開記者會，她才知悉能夠舉行衛服界初選。控方問她為何沒有催促戴耀廷，她稱「禮貌上，我唔係太好意思去催人哋」。

庭上透露，衛服界參選人無法就選民登記方案達成共識，戴耀廷最終決定衛服界的初選投票結果只有參考用途，並無約束力。控方引述一個WhatsApp群組的對話，參選人李國麟批評大會決定不符合初選的初心，「實屬不幸」。余慧明則稱明白大會面對政權打壓，她仍希望參選人尊重初選結果，最終僅派一人參加立法會正式選舉。

控方盤問指，題為「民主派衛生服務界協調機制協議」的呈堂文件，反映衛服界參選人已達成的共識，余慧明不同意說法。控方進一步指，余慧明和其他參選人於2020年6月8日已達成共識。法官李運騰問及證據基礎，控方指上述文件由控方證人趙家賢提供，但承認趙家賢從未出席衛服界的協調會議。李官遂提醒控方直接指出案情，為法庭節省時間。聆訊下周一（28日）續。