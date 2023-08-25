黑幫電騙集團專呃長者　警拘七男 (18:27)

大埔警區重案組第一隊高級督察黎柱鋒表示，一名居住在尖沙嘴私人屋苑的91歲老婦，在7月28日收到訛稱為其女婿的來電，對方聲稱因傷人被捕，需要保釋金，老婦不虞有詐，將33萬現金交予騙徒。警方經調查後發現，涉事電騙集團由黑幫分子操縱，今年7月初起運作，在一個月內詐騙2男5女（56至91歲），全屬退休獨居長者。

黎稱，犯罪集團設電話中心以釣魚方式聯絡事主並要求保釋金，另會經社交平台物色欲「搵快錢」的青年，利誘他們加入協助收款，並設「分層收款」安排，當有事主「上釣」，就會經telegram將交收地點通知「第一層」收款者，及後再轉交「第二層」收款人。警方相信被捕人分別擔當招募、派單中心以及第一和第二層收款，據悉集團以騙款的10%為報酬利誘他人參與收款，亦因收款者已被捕，加盟者最終沒有收到報酬。

警方在7月30日、8月23及24日分別在被捕人住所及機場拘捕7名男子（16歲至24歲），分別報稱學生、地盤工人、建築工人、髮型師及無業，大部分被捕人有黑社會背景。其中3名被捕人將被暫控「串謀詐騙」，明早（26日）於屯門裁判法院提堂，其他被捕人正被扣留調查。警方不排除更多人被捕。

警方表示，案件事主均屬獨居長者，呼籲市民多關心長者，而年輕人亦在社交平台求職時亦要小心，避免因一時貪念而誤墮法網，如懷疑受騙，可報警及致電防騙易熱線18222。警方重申，「串謀詐騙」屬於嚴重罪行，最高可以被判處監禁14年，市民切勿以身試法。