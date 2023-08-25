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涉泄病人投訴資料招攬生意　時任醫委會委員劉慧兒判囚兩年半 (18:20)

65歲事務律師劉慧兒涉於出任醫委會業外委員期間，披露一名醫委會求助人的資料，並接觸該求助人為其事務律師生意謀取私利，涉及逾58萬元律師費。劉早前被裁定一項「藉公職作出不當行為」罪成，還押至今（25日）在荃灣法院（暫代區院）接受判刑。辯方求情時冀判予緩刑，惟法告直指罪行嚴重，須判處具阻嚇性刑罰，被告不會因為過往長期擔任公職而獲得減刑，因為她於本案正是利用在醫委會的公職身份而犯案。惟法庭考慮案件存有延誤及辯方於審訊時同意部分控方案情，酌情減刑6個月，最終判被告入獄2年半。

辯方今求情指，醫生報告顯示被告因本案觸發嚴重抑鬱症，她在定罪後面臨災難性打擊，不但會在律師名冊中被除名，亦無法照顧年邁體弱的雙親。辯方又指，被告在案中沒有實際得益、案件由提堂至審結歷時3年多，出現嚴重延誤，以及呈上多封求情信，其中一封是由香港律師會前會長周永建所寫。辯方冀法官考慮事件應屬例外情況以判予緩刑。

法官判刑時指，被告初犯，她於1997年獲得事務律師的執業資格，其後成為一名資深的事務律師，並擔任公職。被告在本案涉及兩項不當行為，包括被告向未經授權人士披露病人資料，以及向該病人索取訴訟的指示。法官直指被告行為影響醫委會的投訴機制，須判處具阻嚇性刑罰，最終判被告囚2年半。

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