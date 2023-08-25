警拘逾400人破詐騙及洗黑錢集團　揭有教師護士賣戶口圖利 (18:19)

警方於本月7日至23日，於港九400多個處所搜查，並拘捕330男128女，年齡介乎15至82歲，他們分別涉及洗黑錢等罪行，財富情報及調查科高級警司呂智豪指，洗黑錢案件中以投資騙案居首，其次為求職騙案、網購騙案及網上情緣騙案等。

財富情報及調查科（財富調查組）總督察范偉豪指，警方行動中成功鎖定一個由去年10月起活躍於本地的洗黑錢集團，並在本月拘捕8人，年齡介乎33至45歲，包括1名骨幹成員及7名傀儡戶口持有人，發現他們以300至1500元不等，誘使本地及外籍人士出售銀行戶口以助清洗黑錢。范稱集團涉嫌大量提取現金買賣加密貨幣，清洗高達1.1億犯罪得益，警方相信行動已瓦解此犯罪集團。另外警方亦在行動中打擊網上賭博、網購騙案和色情活動等洗黑錢活動。

呂智豪指，犯罪集團會利用市民「搵快錢」的心態，以報酬利誘交出銀行戶口，而被捕人集中為低收入人士，當中亦有部分為網上情緣騙案的受害人，他們交出銀行戶口及提款密碼予犯罪團伙後，便會被用作洗黑錢。呂稱，傀儡戶口的持有人不乏受教育及高收入人士，如教師和護士等。

呂指，有犯罪團伙會訛稱有內地人到港做生意，但起初沒有香港戶口，在網上刊登廣告向市民租、借或買銀行戶口。他強調，市民一旦將戶口租借或賣予他人，即使戶口持有人不知道可疑資金來源或背後犯罪活動，也不等於沒有犯法，不能作為辯解藉口，而洗黑錢罪行一經定罪，最高可被罰款500萬及監禁14年。