明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

警拘逾400人破詐騙及洗黑錢集團　揭有教師護士賣戶口圖利 (18:19)

警方本月採取代號「雋語」的反洗黑錢全港執法行動，共拘捕458人，當中涉及314宗本地及海外罪案，被捕人涉嫌處理的犯罪得益4.7億，當中警方成功阻止1600萬犯罪得益轉移。其中涉款最多個案，為一宗虛擬貨幣投資騙案，涉及32名受害人及3300多萬元。警方指犯罪集團會利誘市民租借或售出銀行戶口，而被捕的傀儡戶口持有人集中為低收入人士。

警方於本月7日至23日，於港九400多個處所搜查，並拘捕330男128女，年齡介乎15至82歲，他們分別涉及洗黑錢等罪行，財富情報及調查科高級警司呂智豪指，洗黑錢案件中以投資騙案居首，其次為求職騙案、網購騙案及網上情緣騙案等。

財富情報及調查科（財富調查組）總督察范偉豪指，警方行動中成功鎖定一個由去年10月起活躍於本地的洗黑錢集團，並在本月拘捕8人，年齡介乎33至45歲，包括1名骨幹成員及7名傀儡戶口持有人，發現他們以300至1500元不等，誘使本地及外籍人士出售銀行戶口以助清洗黑錢。范稱集團涉嫌大量提取現金買賣加密貨幣，清洗高達1.1億犯罪得益，警方相信行動已瓦解此犯罪集團。另外警方亦在行動中打擊網上賭博、網購騙案和色情活動等洗黑錢活動。

呂智豪指，犯罪集團會利用市民「搵快錢」的心態，以報酬利誘交出銀行戶口，而被捕人集中為低收入人士，當中亦有部分為網上情緣騙案的受害人，他們交出銀行戶口及提款密碼予犯罪團伙後，便會被用作洗黑錢。呂稱，傀儡戶口的持有人不乏受教育及高收入人士，如教師和護士等。

呂指，有犯罪團伙會訛稱有內地人到港做生意，但起初沒有香港戶口，在網上刊登廣告向市民租、借或買銀行戶口。他強調，市民一旦將戶口租借或賣予他人，即使戶口持有人不知道可疑資金來源或背後犯罪活動，也不等於沒有犯法，不能作為辯解藉口，而洗黑錢罪行一經定罪，最高可被罰款500萬及監禁14年。

相關字詞﹕編輯推介 詐騙 洗黑錢

上 / 下一篇新聞