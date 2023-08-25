海關破十年來最大宗航空旅客販海洛英案　拘捕一對情侶檢值2800萬貨 (17:55)

海關昨日（24日）在機場為兩名由泰國曼谷抵港的外籍男女清關，當時兩人同行並且各携一件寄倉行李，海關發現兩件行李分別載有37條尼龍墊，並以獨立透明膠袋包裝，關員認為航空旅客以較昂貴方式攜帶紡織品不尋常，且每一件尼龍墊的重量比正常重，引起關員懷疑。海關關員以X光機等儀器檢查，成功在合共74件尼龍墊的夾層發現28公斤懷疑海洛英，於是以販毒罪名拘捕兩人。

兩名外籍被捕人報稱情侶關係，41歲男子報稱地盤工人，34歲女子報稱雜貨店店員。據悉有人曾表示完成帶貨可獲約2.2萬港元報酬。海關毒品調查科調查主任馮守正表示，案件仍然調查中，海關會繼續調查涉案毒品的來源及去向，不排除有更多人被捕。

馮指本案是海關近10年來偵破的最大宗航空旅客販運懷疑海洛英案件，也是海關人員在今年8月偵破的第9宗航空旅客販毒案。海關在本年1月至7月已經破獲31宗航空旅客販毒案，檢獲毒品數量約67公斤，相比去年同期偵破的5宗航空旅客販毒案、檢獲約6公斤毒品，大幅上升分別5及10倍。海關留意到疫情後航空旅客販毒有明顯上升趨勢，已經調整執法策略，加大投放資源，繼續打擊販毒案件。