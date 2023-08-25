明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

海關破十年來最大宗航空旅客販海洛英案　拘捕一對情侶檢值2800萬貨 (17:55)

海關搗破10年來最大宗利用航空旅客販運懷疑海洛英的案件，拘捕一對外籍情侶，二人涉嫌從泰國曼谷販運28公斤懷疑海洛英來港，市值約2800萬港元。

海關昨日（24日）在機場為兩名由泰國曼谷抵港的外籍男女清關，當時兩人同行並且各携一件寄倉行李，海關發現兩件行李分別載有37條尼龍墊，並以獨立透明膠袋包裝，關員認為航空旅客以較昂貴方式攜帶紡織品不尋常，且每一件尼龍墊的重量比正常重，引起關員懷疑。海關關員以X光機等儀器檢查，成功在合共74件尼龍墊的夾層發現28公斤懷疑海洛英，於是以販毒罪名拘捕兩人。

兩名外籍被捕人報稱情侶關係，41歲男子報稱地盤工人，34歲女子報稱雜貨店店員。據悉有人曾表示完成帶貨可獲約2.2萬港元報酬。海關毒品調查科調查主任馮守正表示，案件仍然調查中，海關會繼續調查涉案毒品的來源及去向，不排除有更多人被捕。

馮指本案是海關近10年來偵破的最大宗航空旅客販運懷疑海洛英案件，也是海關人員在今年8月偵破的第9宗航空旅客販毒案。海關在本年1月至7月已經破獲31宗航空旅客販毒案，檢獲毒品數量約67公斤，相比去年同期偵破的5宗航空旅客販毒案、檢獲約6公斤毒品，大幅上升分別5及10倍。海關留意到疫情後航空旅客販毒有明顯上升趨勢，已經調整執法策略，加大投放資源，繼續打擊販毒案件。

相關字詞﹕毒品

上 / 下一篇新聞