麥美娟指黃帽塗鴉易令人聯想涉「港獨」、「黑暴」　民政處僅「善意提醒」 (16:25)

對於有關畫作在10多年前已經出現，麥美娟就指，民政處「用一般人感覺」審視畫作，認為「好易令人感覺聯想到牽涉『港獨』及 『黑暴』」，所以提醒對方可如何處理，指民政處非執法部門，僅作「善意提醒」，「處唔處理、點樣處理，由業主及佔用人決定」，又指「其實佢地可以決定唔處理」，故認為事件與是否扼殺創作自由無關。

「好似你（記者）頭先講嗰幅圖畫呢，大家都用一般人嘅感覺，係好易令人聯想到牽涉『港獨』或『黑暴』。」—麥美娟

麥美娟表示，不同地區的民政專員及民政處過往經常收到區內市民或地區人士反映，其中在中西區特別多人反映有塗鴉牽涉「港獨」、「黑暴」。若地區民政處發現類似塗鴉位處公眾地方就會主動清除，若位處私人地方，就會提醒業主決定如何處理，如果有關業主想委託民政處協助，處方亦會協助。

「究竟點樣去處理有關圖像，係由嗰個業主同埋佔用人去決定，係佢哋決定咗之後，我哋嘅同事就去處理，咁所以其實佢地可以決定唔處理。」—麥美娟