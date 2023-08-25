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電腦通訊節開鑼　參展商稱旺丁不旺財 (16:40)

一連四日的「香港電腦通訊節2023」在灣仔會展舉行，有不少市民花費五位數字金額購買電腦產品，並認為今年人流比往年相若。有參展商表示，截至今日中午，銷情較上年遜色，形容情况「旺丁不旺財」，加上距離派發消費券已一段時間，無助銷情。

17歲潘先生預計花費約2萬元，他購入兩部分別價值約一萬元的手提電腦、約5000元的文書手提電腦及一條type C電線，他感覺今年人流與往年差不多，但比剛舉辦完的動漫節人流大減。16歲黎先生則在父親資助下購入價值約1.5萬元的電腦，他稱原本預算約一萬，但在售貨員的推銷下超出預算。他稱，由於一個攤位有不同品牌，令選購貨品時稍微混亂。17歲關先生同樣認為現場場面混亂，又說原以為可在電腦節內以低於市面的價格購入手機，但最終與原價差不多。

售賣砌機電腦組合的天馬電腦推廣員冼先生認為，今年人流較往年多，但很多人都是觀望而沒有購買，「旺丁不旺財」，第一日的銷情「麻麻哋」。電子用品店INFINITY的黃先生認為今年銷情正常，與往年差不多，策略是薄利多銷。他又表示，今年電腦節的舉辦日期距離派發消費券已相差一段時間，故對銷情沒有太大幫助。

展場內設有數個加密貨幣的攤位，當中人流最旺的攤位以抽獎扭蛋吸引人群，更有推廣員穿梭在展場中派發抽獎券，現場有不少沒有購買加密貨幣者抽獎。另外，體育科技與電競體驗區設有拳擊、打高爾夫球、騎馬等虛擬運動體驗，剛「滑雪」的15歲曾先生和14歲吳先生說數分鐘的體驗好玩，但認為儀器不夠靈敏，有時未能偵察到自己身體左右擺動，未能及時轉彎和煞停，導致玩家不斷摔倒。

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