地區人士大排筵席歡送　黃大仙民政專員黃智華致歉　麥美娟籲「唔使破費」 (18:37)

黃大仙民政專員黃智華下月起到北京進修，當區地區人士筵開多席歡送黃智華。民政及青年事務局長麥美娟指，地區人士為調職官員舉辦歡送活動時有發生，認為黃智華獲多人歡送，反映他獲地區人士認可，亦「估唔到受歡迎程度咁緊要」。她同時希望地區人士日後「唔使破費，唔使客氣」，若各界想鼓勵官員，「一封信已經夠」。黃智華亦會按相關公務員守則申報。黃智華及後經民政事務總署facebook發聲明，指為晚宴「引來朋友的關注，尤其是觀感上的問題」表達歉意。即將離任的黃智華又指，身為民政事務專員，服務社區屬分內事，「各位的讚賞和支持已經是對我的最大鼓勵！」
麥美娟表示，歡送活動由黃大仙地區人士合資籌辦，指「好多地區人士反映佢做得好」，亦「估唔到（黃智華）受歡迎程度咁緊要」。麥認為，黃智華獲多人歡送，反映他得到地區人士認可，又以抗疫工作為例，指黃智華與地區人士關係緊密。
麥美娟又表示，若各界想向服務地區的官員表達鼓勵及支持，「可能一封信已經夠，唔使咁大陣象…唔使破費，唔使客氣」。
內地博客「靖海侯」亦評論事件，不點名提及黃智華事件，指事件引起社會嘩然，認為本港的「主禮文化」勞民傷財，形成形式主義、奢靡之風，社會需「打掉主禮文化」，「把官員解放出來，讓社會崇尚實幹」。