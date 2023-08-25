地區人士大排筵席歡送　黃大仙民政專員黃智華致歉　麥美娟籲「唔使破費」 (18:37)

麥美娟表示，歡送活動由黃大仙地區人士合資籌辦，指「好多地區人士反映佢做得好」，亦「估唔到（黃智華）受歡迎程度咁緊要」。麥認為，黃智華獲多人歡送，反映他得到地區人士認可，又以抗疫工作為例，指黃智華與地區人士關係緊密。

麥美娟又表示，若各界想向服務地區的官員表達鼓勵及支持，「可能一封信已經夠，唔使咁大陣象…唔使破費，唔使客氣」。

內地博客「靖海侯」亦評論事件，不點名提及黃智華事件，指事件引起社會嘩然，認為本港的「主禮文化」勞民傷財，形成形式主義、奢靡之風，社會需「打掉主禮文化」，「把官員解放出來，讓社會崇尚實幹」。