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屯門有人搶購食鹽稱不再買日本鹽　有人只想補貨卻撲空 政府：供應穩定存貨足 (20:06)

日本已開始排放福島核污水，港府禁止日本10個都縣水產進口。本報記者今午在屯門巡視3間超市，發現食鹽貨架近乎全空，只剩下兩、三包日本海鹽和岩鹽。記者直擊一間超市搶鹽過程，多名市民擠擁在貨架前，有人一次拿取超過6包鹽。一名購入兩包日本海鹽的市民表示，擔心海水受污染，說「一排落海就流到成個海都係，邊會只係嗰10個都縣受影響」，指未來只會購買內地鹽，不會再購買日本鹽或海產品。

食鹽貨架接近清空後，繼續有想買鹽的市民向職員查詢。職員指，店舖已沒有餐桌鹽和海鹽存貨，只剩下岩鹽。該名市民向記者表示，感到無奈，稱自己並非「搶鹽」，只因家中食鹽將用盡，打算購買一樽餐桌鹽，現時唯有到其他超市尋找。

一田回覆查詢指近日食鹽銷量略升，但未見搶購，稱一田的食鹽供應仍穩定，貨量暫時充足。百佳則回覆表示，目前食鹽供應穩定，暫無限購食鹽措施，會因應市場情况及顧客需求隨時調整；又指會密切留意顧客需求，亦會與供應商聯繫，並按需求增加貨量。

環境局指，特區政府已聯絡各大型超級市場，強調目前食鹽供應穩定及存貨充足，部分超市貨架上食鹽缺貨只因未有人手即時補充，而非缺貨，相關超市會積極跟進及盡快補充貨架上的食鹽。

當局又指，根據政府統計處資料，本港食鹽主要來源地是自中國、馬來西亞及澳洲，日本食鹽只佔整體供應不足1%。食物安全中心亦已澄清，現時並無科學證據顯示進食鹽，能夠有效預防輻射對身體造成的損害。過量攝入碘及鈉會危害身體健康，碘片亦並非輻射「解毒劑」，不能阻止身體吸收碘以外的放射性物質。政府呼籲市民應保持冷靜、理性，切勿輕信謠言。

相關字詞﹕編輯推介 食鹽 福島核污水

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