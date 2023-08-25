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初選案︳余慧明自稱與抗爭派不相熟　不知中聯辦曾稱初選或違法 (14:38)

民主派「35+」初選案今（25日）進入第114天審訊，前醫管局員工陣線主席余慧明自辯，談及抗爭派記者會。法官陳慶偉關注，當日初選投票結果已公布，之後或要舉行民調，問余是否認為「35+」計劃仍然繼續。余回應指計劃經已完結，其後的協調工作只是處理計劃的「爛攤子」，她又補充從庭上證供始知「有手尾」，她亦沒留意戴耀廷當時表示會「休息」。

余供稱，她或團體收到邀請出席2020年7月15日舉行的抗爭派記者會，余認為該派系的抗爭意志較堅定，和主流泛民有分別，於是答應。她事前僅知出席者有黃之鋒、何桂藍和岑敖暉，形容記者會類似造勢大會。在陳官提問下，余不知中聯辦前一日發聲明指初選或違法，當時組織者退出並中止初選，她亦不認為抗爭派藉著記者會作出回應，要求繼續。

余慧明自言和抗爭派不太相熟，當日到場獨自坐在一旁，雖然部分出席者曾為余造勢大會「站台」，他們稱不上朋友，並無對方電話聯絡。余預料記者會上讀出聲明或新聞稿，但不肯定有否獲邀參與草擬聲明。

被問到抗爭主張，余重申作為醫療界別代表，她就抗疫議題提出批評及建議，惟不獲接受，更被指別有用心抹黑政府，她亦爭取醫療制度改革。余認為上述兩點未能成功爭取，因為沒有聆聽民意的政府，遂要爭取雙普選。

余接受訪問片段提到，「我覺得大家要簽一份共同認同嘅綱領，起碼叫做大家有個agreement喺𠵱到」。余庭上解釋，由於民主派並無共同協議，她才出此言，她又指和組織者以及其他參選人，均無協議進入議會後做甚麼，她亦沒深究與初選無關的「三投三不投」運動。

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