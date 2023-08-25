女子涉沙田衝突暴動罪成上訴稱誤闖現場　官駁回指無可能不知正有暴動 (13:17)

2019年國慶日，有網民發起「六區開花」行動，沙田一帶爆發衝突。一對年輕情侶被指在馬路牽手逃跑，去年兩人於區院被判暴動罪成，同判囚4年半。女方不服定罪及判刑，向高院提出上訴，今日（25日）被上訴庭當場駁回。署理首席法官彭偉昌指出，上訴人說法是誤闖暴動現場，而原審法官拒納上訴人證供的理據合理，加上現場聲勢浩大，常人不會不知道正發生暴動，及上訴人當時一身裝備，故認為原審法官就定罪沒有犯錯。
原審區域法院法官謝沈智慧去年12月裁定上訴人熊詩婷（現年21歲）暴動罪成，判囚4年半。上訴人今日沒有代表律師，其上訴理據指，案發時她出門送她男友上班，即同案被告謝浩綸。她因不熟路而誤闖暴動現場，並指原審沒有考慮她案發時僅17歲，判刑時未能反映她心智不成熟的求情因素。
法官庭上關注，案發當日近千人堵路及破壞公物，現場煙霧瀰漫，傳出警方發射催淚彈的槍聲，難以相信上訴人會不知道正發生暴動，而且上訴人聲稱當天早上因行山才戴上手肘和頸巾，但她於下午被捕時仍維持以上打扮，官指其說法牽強，何況上訴人與她男友分別佩戴防毒面具、頭盔及防火手套。上訴人對此沒有補充陳詞。
最後法官駁回上訴人就定罪及判刑的上訴許可申請，指上訴人的說辭毫無說服力，又指原審裁定現場發生暴動後，憑上訴人的裝備作出推論，做法合理。至於上訴人就判刑上訴，法官指原審沒有忽略上訴人年輕的因素，加上就嚴重罪行而言，被告人年輕並非減刑因素，故認為原審就判刑沒有犯錯或刑期過重。