女子涉沙田衝突暴動罪成上訴稱誤闖現場　官駁回指無可能不知正有暴動 (13:17)

原審區域法院法官謝沈智慧去年12月裁定上訴人熊詩婷（現年21歲）暴動罪成，判囚4年半。上訴人今日沒有代表律師，其上訴理據指，案發時她出門送她男友上班，即同案被告謝浩綸。她因不熟路而誤闖暴動現場，並指原審沒有考慮她案發時僅17歲，判刑時未能反映她心智不成熟的求情因素。

法官庭上關注，案發當日近千人堵路及破壞公物，現場煙霧瀰漫，傳出警方發射催淚彈的槍聲，難以相信上訴人會不知道正發生暴動，而且上訴人聲稱當天早上因行山才戴上手肘和頸巾，但她於下午被捕時仍維持以上打扮，官指其說法牽強，何況上訴人與她男友分別佩戴防毒面具、頭盔及防火手套。上訴人對此沒有補充陳詞。

最後法官駁回上訴人就定罪及判刑的上訴許可申請，指上訴人的說辭毫無說服力，又指原審裁定現場發生暴動後，憑上訴人的裝備作出推論，做法合理。至於上訴人就判刑上訴，法官指原審沒有忽略上訴人年輕的因素，加上就嚴重罪行而言，被告人年輕並非減刑因素，故認為原審就判刑沒有犯錯或刑期過重。