騙徒Deepfake換臉及盜身分證借貸涉逾廿萬　警拘6人 (13:04)

警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司高迪指，警方早前接獲情報指，有人利用他人身分證申請貸款，經調查後發現一個本地詐騙集團，在2022年9月至今年7月，盜用至少8名本地市民已報失的身分證，向20間不同銀行及借貸公司，合共遞交90次貸款申請和54次銀行戶口開戶申請，相關申請主要在網上處理，當中有4宗貸款申請獲批，涉款20萬元。警方發現他們至少20次利用人工智能換臉技術，試圖冒充已報失身分證的市民申請貸款，當中有一次成功，涉款7萬元。

警方昨日展開代號「解詐行動」的拘捕行動，在全港多區拘捕4男2女，年齡介乎31至50歲，包括一名35歲集團男主腦，被捕人有一名報稱為清潔工，其他均為無業，他們涉嫌干犯串謀欺詐罪。行動中警方檢取一張已報失的身分證、13張懷疑偽造的香港身份證、19部手提電話、9部電腦、一批懷疑虛假文書，包括收入及住址證明、一批懷疑製作偽造身份證的工具，包括打印機和一堆膠卡。警方指拘捕行動仍在進行，不排除有更多人被捕。

警方亦發現騙徒利用該8張已報失的身分證，登記超過30張預付費電話卡，並利用該批電話卡在今年4至5月，發送超過7200個釣魚詐騙訊息，警方至今接獲一宗相關報案，受害人交出信用卡資料，騙徒其後利用信用卡購物。

高續指，是次行動為警方首次發現有人利用人工智能換臉技術詐騙金融機構，警方已經向相關金融機構給予適當建議，提升他們的防騙保安措施，相信有關漏洞已被填補。高亦呼籲市民提高警覺，高科技的欺詐工具令人防不勝防，「有圖未必有真相」。