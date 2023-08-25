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涉非禮女友女兒罪成　的士司機還押時身亡　官指原可判囚30個月 (11:47)

六旬的士司機涉於2018年至2020年間，兩度觸碰當時6至8歲同住女友女兒的私處。該司機早前經審訊後被裁定兩項非禮罪罪成，原定今（25日）在區域法院判刑。惟庭上透露被告於還押其間身亡，法官指屬特殊情況，照理判刑已無實質效果，故不會正式作命令，但為了案件完整性，考慮所有因素後，本案可予以30個月監禁。

現年64歲的被告N.W.C.D.被控於2018年夏天某日，在九龍土瓜灣某單位非禮6歲女童X。被告另被控於2020年10月26日，在尖沙咀某單位，非禮8歲女童X。

法官姚勳智表示，收到懲教所通知被告於8月8日在伊利沙伯醫院身亡，認為法庭可行使酌情權不作判刑，毋需正式申請註銷控罪書。控方主張完成判刑整個定罪才完結，辯方對此無意見。法官遂建議先等候被告的死亡證發出，若屆時控方堅持應宣告控罪書無效，再向法庭申請，並要求控方此其間呈交案例。

法官指，雖然判刑無實質效果，但為了案件的完整性作以下觀察。本案中X只有6至8歲，與被告年齡相距大，被告作為X母親的男友，藉詞與X玩「唧唧遊戲」再非禮她，不但破壞信任，亦對X造成深遠影響，事發後她與母親關係變差。法官同時考慮到兩罪涉案時間不長、不涉暴力，最終表示若依照正常程序，會判被告囚30個月。

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