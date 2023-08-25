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茶餐廳黃帽工人塗鴉被抹走　店主嘆「欲加之罪」稱民政處曾指或違法　處方否認 (11:06)

中上環「輝煌快餐店」的外牆一幅戴黃色安全帽、正在吃麵的地盤工塗鴉，日前被塗去。店主何先生接受商台《在晴朗的一天出發》訪問時說，民政處當時稱畫作有機會干犯《港區國安法》，但未有說明涉及哪一條文。何先生稱，其店一直有很多地盤工人及裝修師傅光顧，當初一名外國藝術家因而受啟發創作，畫作已存在多年，有代表價值，亦沒有任何政治意味，對藝術作品「犧牲」感可惜及無奈。

何先生說，事件起初由該廈業主立案法團派人稱兩幅畫作或有機會違反國安法，著他們盡快處理，但由於他認為畫作已存在多年，故不以為意；直至一周後有民政處職員上門，稱畫作或會違法，經店內職員討論後，為免影響店舖及街坊熟客，所以答應委託處理。

何先生又說，兩幅畫作已存在分別至少15年及7至8年，是藝術家眼中對該店的看法，形容十分有價值，亦能代表該店。他強調畫作完全無關政治，「每個人觀感都唔同嘅，好老實講，欲加之罪、何患無辭，我係睇藝術咋嘛，唔係講政治」。他又擔心，事件或反映本港藝術表達空間越趨收窄，認為藝術品亦是說好香港故事的一部分，「相信一幅藝術品唔會咁隨便畀人話違反國安法嘅... 藝術本身就可以係好多意思，唔同人睇到嘅嘢係唔同，相信政府嘅人係好精明㗎嘛」。

原畫作被塗去後，再有藝術家於同一地方畫上新作，為一名穿着圍裙的女子拿着食物。何先生說感到很驚喜及感激，「證明佢（畫家）對呢個地方都幾有感情」。

中西區民政處早前回覆本報時指，曾口頭提醒大廈業主立案法團及快餐店負責人，指塗鴉有可能令人聯想到「黑暴」或「港獨」，「構成有關港區國安法的法律風險」，要求商戶自行衡量需否清除，又稱「民政處並沒有指塗鴉違反或涉嫌違反港區國安法」。

立法會議員張欣宇就指，塗鴉已經存在十幾年，批評事件屬「上綱上線，杯弓蛇影，隨意揮舞」，反問「這到底是在講好香港故事還是在催生焦慮？」

相關字詞﹕編輯推介 塗鴉 港區國安法

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