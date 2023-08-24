建造業議會何安誠：多宗建造業意外感痛心 前線安全意識薄弱 籲業界執行安全措施 (22:30)

何安誠表示，今年截至8月19日發生13宗致命工業意外，引述一份報告指，七至八成的死亡事故的成因是工地前線管理人員及工友的警覺性低。他又指，該13宗致命意外當中有工地設有「安全智慧工地」系統，惟工友和承建商未有被提醒相關風險，令系統形同虛設。因此，他提醒業界人士不要忘記這些「血的教訓」，要實實在在執行安全措施。

何提及今年4月立法會通過修訂職安健條例，違例僱主的最高罰款由50萬元大幅調高至1千萬元，但4月至今已有不少工業傷亡事故，似乎業界都把工地安全當作「耳邊風」。他呼籲業界要做足Field Control Briefing（工地現場簡報），確保工友在開工前清楚明白工作時有機會面臨的風險，及遇到狀况時該如何做。

何表示，議會與發展局將於下星期舉行「建造業安全周」，冀將「以安全為傲」的精神帶到每一個工地。他又說，就建造業主要持分者的安全角色和責任，往後議會會繼續催促政府立例，及舉行默哀會等宣傳教育工作。

機電工程署機電工程師黃偉政表示，現時本港的電力安全供應和使用受《電力條例》（第406章）及其附屬規例規管，任何人進行電力工程須僱用註冊電業承辦商；固定電力裝置的擁有人須定期為其裝置作檢查、測試及領取「定期測試證明書」（WR2），並於證明書日期起計兩星期內呈交機電署署長加簽。

香港電器工程商會理事羅霆琛表示，設立電王制度，由註冊電業工程人員定期巡查和測試工地的電力供應系統，例如每3個月檢查一次電力工具，並將檢查紀錄表格張貼於電箱上。他又說，認可的電王或電工可直接將電工具接駁到供電箱，以減低因經常接駁防水插頭而引起的意外觸電或損壞。