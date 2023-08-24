建造業議會何安誠：多宗建造業意外感痛心 前線安全意識薄弱 籲業界執行安全措施 (22:30)

建造業議會（下稱：議會）今日舉辦「生命第一 - 行出安全」網上研討會，探討建造業主要持份者的安全角色及責任。建造業議會主席何安誠致辭表示，對近日接連多宗建造業工業意外感到痛心，又指現時建造業安全文化及前線安全意識非常薄弱。另外，機電工程署機電工程師黃偉政講解固定電力裝置的法規要求；香港電器工程商會理事羅霆琛講解建築工地電力安全改善建議及電力測試須知。議會表示，有超過1,800名建造業界人士報名參加。
何安誠表示，今年截至8月19日發生13宗致命工業意外，引述一份報告指，七至八成的死亡事故的成因是工地前線管理人員及工友的警覺性低。他又指，該13宗致命意外當中有工地設有「安全智慧工地」系統，惟工友和承建商未有被提醒相關風險，令系統形同虛設。因此，他提醒業界人士不要忘記這些「血的教訓」，要實實在在執行安全措施。
何提及今年4月立法會通過修訂職安健條例，違例僱主的最高罰款由50萬元大幅調高至1千萬元，但4月至今已有不少工業傷亡事故，似乎業界都把工地安全當作「耳邊風」。他呼籲業界要做足Field Control Briefing（工地現場簡報），確保工友在開工前清楚明白工作時有機會面臨的風險，及遇到狀况時該如何做。
何表示，議會與發展局將於下星期舉行「建造業安全周」，冀將「以安全為傲」的精神帶到每一個工地。他又說，就建造業主要持分者的安全角色和責任，往後議會會繼續催促政府立例，及舉行默哀會等宣傳教育工作。
機電工程署機電工程師黃偉政表示，現時本港的電力安全供應和使用受《電力條例》（第406章）及其附屬規例規管，任何人進行電力工程須僱用註冊電業承辦商；固定電力裝置的擁有人須定期為其裝置作檢查、測試及領取「定期測試證明書」（WR2），並於證明書日期起計兩星期內呈交機電署署長加簽。
香港電器工程商會理事羅霆琛表示，設立電王制度，由註冊電業工程人員定期巡查和測試工地的電力供應系統，例如每3個月檢查一次電力工具，並將檢查紀錄表格張貼於電箱上。他又說，認可的電王或電工可直接將電工具接駁到供電箱，以減低因經常接駁防水插頭而引起的意外觸電或損壞。
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