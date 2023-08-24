電腦通訊節明起會展舉行　參展商料生意增 (20:52)

電腦節明早10時開鑼，門票售價35元，大會亦向每位購票人士贈送一張幸運卡，面額由10元至500元不等，可在場內當作購物禮券使用；另為慶祝電腦節20周年，購票人士亦有機會抽中2000元大會禮券。同時大會在展期四天內亦舉行「$20快閃搶」活動，以快閃、無預兆的方式推出20份僅定價20元的電子產品供市民現場搶購，當中包括iPhone、手提電腦等。

電腦節同場亦設有「體育科技與電競體驗區」，供市民以VR形式體驗騎馬、滑雪等運動；又設有展示長者相關科技的「樂齡康體智慧科技館」以及供學校及科技公司展示創新環保科技的「5G及綠色科技生活館」，另外又設有「Web3 Asia區塊鏈展覽暨研討會」專題體驗區，向市民展示加密貨幣、元宇宙、NFT等區塊鏈科技的前景。

今年電腦節規模比去年大，有逾200間商戶參展，會場佔地亦比去年大逾三成，可容納多約800個展位。不少參展商對今年銷情感樂觀，銷售組裝電腦及組件的參展商負責人張先生預期，今年生意比去年可升50%，因疫情放緩後今年入場毋需出示針卡，應可吸引更多人入場；但指電腦節於暑假末舉行，距離發放消費券已過一段時間，入場市民「假又放完錢又使晒」，一定程度上會影響市民的購物意欲。

有售賣電腦周邊設備的參展商同樣看好今年電腦節，把攤位擴大至去年近兩倍，又推出一元福袋作招徠；負責人劉先生表示，香港電子產品價錢較便宜，加上現已通關，應可吸引內地及其他地區的遊客進場購買電子產品，預期生意比去年多10至15%。