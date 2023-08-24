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初選案｜余慧明指否決權屬談判籌碼　若政府拒對話必反對議案 (18:10)

民主派初選案今午（24日）續審。前醫管局員工陣線主席余慧明自辯指，她進入立法會後預設立場是反對一切議案。余曾撰寫帖文提到「惡法壓境，極權肆虐」，法官李運騰稱，沒人叫她或要求她熱愛國安法，「但就算唔鍾意都唔可以觸犯」。余表示，當時仍然相信投票沒有觸犯國安法，撰文希望初選參加者不要恐懼，並鼓勵選民投票。

余慧明指，衛生服務界沒有舉辦協調會議，戴耀廷亦無向余談及其他選區的協調內容。戴於2020年6月召開記者會，余獲競選團隊轉告才得知，衛生服務界正式宣布辦初選。其間余沒與其他參選人協議棄選機制，她指一旦落選者繼續出選，則會公開譴責他們「鎅票」。當時余忙於選舉，也沒關心「三投三不投」運動。

同月，余簽署「墨落無悔」聲明以示立場堅定，她自視屬抗爭派，與泛民有別，並同意運用否決權。至於聲明和初選提名表列出協調會議的共識，余指出，衛生服務界沒有開會，直言覺得「唔關我事」，估計上述句子只是和地區直選相關，不適用其界別。

余在7月發布「惡法壓境」帖文，談及和政權無斡旋餘地，她強調藉此向選民展示決心，同時不欲公開談判手法，否則「等同自揭底牌」。她承認屬誇張說法，但如果政權拒絕對話，「我係會堅持投反對議案，𠵱樣嘢我係會講得出做得到」。余自言預設立場是當政府無意回應，她會就與五大訴求無關的議案投反對票，除非政府取態令她「回心轉意」，強調屬其談判策略。

余又指，衛生服務界參選人和初選組織者曾經爭議如何認證選民身分，最終組織方決定該界別結果只供參考，不具約束力。她稱，信息顯示參選人並不滿意做法，感到「無可奈何」。聆訊明（25日）續。

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