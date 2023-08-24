涉毁國旗區旗　摩洛哥男侮辱區旗罪成　辱國旗罪脫 (17:55)

摩洛哥籍被告Mezouar Zakaria（36歲）被指於去年10月2日，在北角屈臣道與電氣道交界，公開及故意以玷污的方式侮辱12支國旗；以及同日同地公開及故意以玷污的方式侮辱12支區旗。署理主任裁判官鄧少雄裁決指，被告無任何犯罪記錄及政治傾向，不排除被告案發時正處於醉酒狀態。鄧官亦指，被告不可能明知案發地點附近有閉路電視亦揮動雙臂，並對空氣呼喊，再考慮到被告無踐踏或者撕扯國旗或區旗，裁定「侮辱國旗」罪名不成立。

然而，鄧官指兩項控罪的罪行內容有別，「侮辱國旗」的控罪意圖（mens rea）為故意（intentionally），而「侮辱區旗」的控罪意圖則為有意（wilfully）；普通法辯解自行招致的醉酒（self induced intoxication）只適用於故意，故此裁定被告「侮辱區旗」罪名成立，批准被告保釋至9月14判刑。