衛生防護中心指流感活躍程度超越基線水平　本港踏入夏季流感季節 (17:41)

衛生防護中心於《2019冠狀病毒病及流感速遞》表示，過去一周（8月13至19日）收集的呼吸道樣本中，9.83%對流感病毒呈陽性反應，較上周8.69%上升逾一個百分點，並超越9.21%基線水平；在陽性樣本中84%屬甲型H3流感、14%屬甲型H1流感，其餘2%屬乙型流感。另外，整體公立醫院流感入院率為每一萬人口0.43宗，高於前一周的0.37，並超越0.25基線水平。

至於衛生防護中心前日（22日）公布一宗兒童流感嚴重個案，該名16歲男童證實感染甲型H3流感。

衛生防護中心發言人表示，接種季節性流感疫苗是其中一種預防季節性流感及其併發症的有效方法，2022/23年度接種計劃將於下周四（31日）完結，下年度接種計劃則將於9月底陸續開始。防護中心表示，截至8月20日，2022/23年度共接種156萬劑季節性流感疫苗，較上年度同期增加約25%，其中年滿65歲長者疫苗覆蓋率為48%，6個月至17歲幼童和青少年疫苗覆蓋率則約四成。

翻查資料，本港上一次踏入夏季流感季節已是2017年，該次夏季流感高峰期由5月中維持至8月底。