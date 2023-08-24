涉網上討論刀傷警員　科大技術助理判囚半年 (16:24)

暫委法官王證瑜引述辯方求情指，被告黎哲（38歲）於城大修讀與工程相關的學科，之後在科大從事3D打印、機械繪圖等工作，他案發後主動請辭。辯方指被告本身有焦慮症狀，需恆常覆診，他受社會不穩和疫情引發病情，一時衝動犯案。辯方又稱案件雖然無延誤，但被告等候答辯的兩年期間承受很大壓力，望法庭酌情減刑。

法官判刑時同意控方觀察，指等候的時間中有逾7個月都是辯方因索取法律意見而押後，剩下的日子屬一般案件正常的進度，不構成減刑因素。法官提到，本案要考慮的事項在於被告無預謀犯案，最終無取得預期效果，令警員受傷。法官認為本案與趙浩楠案及鍾志超案相若，但嚴重程度較低，最終判被告囚6個月。

案情指被告於網上討論區「連登」回覆他人帖文，提及「吉畜牲用嘅，要刺破胸/背肌同布，要有尖頭」、「練習，刺入角度，持刀手法要準」。被告警誡下稱只是在分享屠夫或肉販的「烹飪技巧」，及教授他人如何使用刀具。