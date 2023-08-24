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初選案｜余慧明指港府無向中央表達反對國安法聲音　官：報章天天有 (13:43)

民主派初選案今（24日）踏入第113天審訊，前醫管局員工陣線主席余慧明繼續自辯。余慧明表示，《港區國安法》沒有經本地諮詢而立法，有人形容屬「攬炒」，她主張是「中共單方面炒香港人」，猶如向港人開戰。她又指，即使很多港人不贊成國安法實施，「香港政府無將依個意見表達畀中央」。法官李運騰聞言表示，報章上每天都有不支持國安法的意見（it’s in the newspaper everyday）。

余慧明於2020年參加衛生服務界初選，辯方展示她同年5月撰寫的帖文，題為「迷霧裡 黑夜終於響起號角聲」。余供稱，當時人大公布國安法實施，她透過文章表達港人「唔好對國安法剩係得恐懼」，應該思考合法抗爭。法官陳仲衡留意到，帖文指「中共已按捺不住直接炒熟香港人」，會否煽動對中共的仇恨。余表示不會，她只是陳述中央將國安法「加插」入《基本法》附件三，導致經濟不穩，猶如「炒熟」港人。

余慧明表示，帖文提及港人「奮力迎戰」，所指的戰爭對手是拒絕聆聽民意之政府。法官李運騰遂指，戰爭是生死攸關的事，余將政府視為對手，是否排除談判的可能性。余重申願意和政府談判，她僅採取較高姿態，但承認帖文沒有表明可以溝通。法官陳慶偉聽畢表示，讀者可能覺得余的主張和戴耀廷「真攬炒十步」文章相似。余稱當時沒有閱讀「真攬炒十步」，她旨在向選民展現決心，「但我唔會將我談判策略，都擺埋出嚟畀人睇」。

辯方主問其間，法官李運騰展示網媒「獨立媒體」訪問余慧明的報道，題為「從組織工會到走進議會 余慧明：我要真攬炒！」余庭上表示，報道標題由記者或編輯撰寫，文中部分字眼「比我立場更加激進」，不完全反映她的意見；由於當時進入競選階段，她沒有要求文章下架，「如果咁樣做，會造成公關災難」。

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