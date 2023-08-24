訛稱無機會罪脫　游說青年認販毒　「師爺」陳強利認串謀妨司法公正候判 (13:36)

案情指，馬家健2013年因工作結識洪智謙，約2016年7月，洪要求借用馬家健住址收包裹，馬同意但不知包裹有何物品內。其後洪叮囑馬不要簽收包裹，待郵局發出領取郵件通知卡，馬按指示將郵卡轉交予洪的友人。同年11月，二人被海關以販毒罪拘捕，馬首次得知包裹有危險藥物，他並於聆訊中被拒絕保釋，一直還押。

2017年1月27日，馬與被告、女大律師張曉惠及一名女文員見面，馬表示欲申請保釋，被告稱藥物數量太多，成功機會很微。至3月3日，被告稱案件沒有可爭辯性，沒有機會罪脱，相反洪智謙有機會辯護成功，建議馬認罪以獲減刑，更提出「一招一放」，指無必要牽連洪；若馬自行承擔刑責，案件嚴重性會較輕。馬稱不欲認罪和監禁，但被告指事到如今，叫他考慮清楚。

第三次及最後一次會面中，馬透過文件向律政司和海關澄清無收到任何人指示收包裹，被告並稱海關有機會再錄取口供，遂將一頁「講稿」交予馬，指示他記下並根據講稿作供，內容大意為早前之所以稱受「阿謙」指使受包裹，只因為對方欠自己債，實際上是「強哥」指使他，成事後可獲發酬勞。其後控方將販毒罪修訂為只控告馬，馬最終簽同意書聲明認罪。

2018年高院原訟庭批准馬的撤回認罪申請，翌年經陪審團審訊後，大比數裁定馬罪成，及至2021年7月上訴庭裁定其上訴得直，撤銷定罪及擱置刑罰。