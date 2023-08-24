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涉巴士自瀆後破窗逃去　23歲男認罪囚4個月 (12:22)

一名男子5月涉嫌在巴士下層，於一名女乘客旁露械自瀆，繼而跑到巴士上層，以玻璃手錘擊破車窗，跳車逃去。被告早前承認「刑事損壞」及「在公眾地方的猥褻性行為」兩罪，今（24日）在九龍城裁判法院判刑。裁判官葉啓亮指，被告干犯嚴重控罪，考慮到感化報告不建議感化令，而心理報告亦指出其重犯機會高，判處即時監禁4個月，並罰款6850元。

辯方求情稱，被告陳子傑（23歲，無業）已就事件深切反省，不希望因判監而令兒子長大後感羞恥。辯方又稱，被告無法適應新的輔導員及負擔輔導費用，致未能給予正面印象予感化官，望法庭能判處感化令。裁判官判刑指出，感化報告顯示被告對事件缺乏醒悟，再考慮到被告過往亦有相類同犯罪紀錄及服刑，故判處被告囚4個月並賠償6850元予九巴。

控罪指，被告於2023年5月17日，在油麻地彌敦道與登打士街交界九巴63X線（屯門往佐敦方向）巴士上，無合法辯解而損壞九巴63X線上層車廂2塊玻璃。他另被控在同日同一巴士上，作出性質猥褻、淫褻及令人憎惡的有違公德的行為，即在女子X面前展示其生殖器部位進行手淫。

案情顯示，被告於涉事當日，在九巴下層的一名女乘客身旁，突然解開褲子，然後手淫約3秒，女乘客見狀感害怕並向他人求助。被告試圖從前門逃走但失敗，繼而跑至巴士上層，以玻璃手錘擊破車窗，從巴士跳下逃去。

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