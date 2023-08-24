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慈正邨兩死命案　警方指雙方生前互相投訴噪音至少10次 (11:32)

慈雲山昨發生命案，一男一女死亡。警方經調查後發現，兩名死者生前曾互相投訴對方敲牆引發噪音問題，兩人共向大廈保安投訴共約10次，女事主昨於事發前亦曾向管理處投訴受男死者騷擾，惟未能確定兩名死者的死因是否與投訴有關。警方初步認為，女事主被他人以利器襲擊致死；男事主則吊頸自殺斃命。警方於案發現場的走廊發現一把相信與案件有關的斧頭，但暫未確定是否涉案兇器，兩人沒有精神病紀錄，居住單位亦沒有財物損失。案件列為自殺及謀殺案，暫無人被捕。

黃大仙警區助理指揮官（刑事）劉家豪表示，警方昨下午約4時接報，指慈正邨正旭樓有人受傷昏迷，經初步檢查發現85歲女死者的頭及頸部有明顯多處割傷，懷疑被利器襲擊所致，走廊牆壁及地板亦留有相信為女死者的血迹，女事主接受急救後送到廣華醫院，於下午4時46分不治。警方初步檢驗後，發現女事主後腦有6處，每條約10厘米切割傷口、頸部中央有3條約10厘米切割傷口、左上臂亦有擦傷。

警方隨後於下午約5時半到達66歲男事主單位，發現男死者用一條連著地拖板的電線上吊，他隨後由救護車送往廣華醫院，於下午6時42分不治。警方初步檢驗後，發現男事主頸部有明顯勒痕，相信由拖板的電線造成。警方於單位內檢走一件相信為男死者的染血上衣、鞋及褲。

據了解，男女死者各自有子女，但均屬獨居，居15樓的老婦被投訴製造噪音，居14樓的中年漢亦被指「篤返上去」，男子昨投訴後，再相隔一段時間由保安發現老婦倒斃走廊。

居於14樓男死者相鄰單位的劉小姐表示，曾在三更半夜聽到上面有過「一陣一陣」敲擊而起的「篤篤」聲，並因此吵醒，其丈亦曾致電管理處投訴，但不清楚噪音來源。她說過往僅見過男事主一次，當時他在外抽煙，雙方沒有打招呼，亦未聽聞兩名死者爭執，昨得知事件後感害怕，「唔敢開門」。

現場所見，正旭樓14及15樓死者所住單位外今早均有人放置蘋果及上香。有到15樓上香的街坊稱，認識女死者多年，形容她為人不俗、開朗 ，會與人交談，日日都到超市購物，惟行動不便，形容事件屬有人「突然間諗唔開」。15樓女死者鄰居則說，女死者生前不良於行，需用雨傘支撐而行，指她自屋苑落成已經居於此，平日見面會打招呼，但不相熟。

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