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集團招攬內地人來港當黑工　警調查拘９人檢質素參差身份證 (21:25)

警方昨（22日）展開代號「星鑽」的針對販運人口行動，成功瓦解一個招攬內地人來港當黑工的集團，連同集團骨幹共拘捕9人，他們涉嫌「串謀管有偽造香港身分證」、「協助或教唆違反逗留條件」、「管有偽造香港身分證」及「逾期居留」的罪名。被捕人均持內地雙程證。行動中，檢獲6張質素參差的偽造身分證。

西九龍總區重案組販運人口調查組主管談于萁高級督察表示，警方昨凌晨突擊搜查深水埗汝州街一個唐樓單位，於單位內發現5名持雙程證的人士，其中4人涉嫌過期居留並持有3張偽造香港身分證。調查顯示，有集團於內地收酬勞，安排內地人士來港當黑工。經警方深入調查，探員同日傍晚，再突擊搜查基隆街另一個唐樓單位，以涉嫌過期居留再拘捕4人，他們持有3張偽造香港身分證。

談于萁指，被捕人包括一名42歲姓張集團男骨幹，以及8名懷疑黑工，他們年齡介乎36至55歲，而該集團運作近半年，成員會在網上招募內地人士，由集團安排他們在港住宿，並給予他們偽造香港身分證。集團會收取2萬至四萬元人民幣不等的酬勞提供一條龍服務，當他們獲聘時，集團再會從中抽佣。另外，黑工的窩藏地點環境惡劣，其中一唐樓單位不足一百呎，惟放置6張碌架床，非常狹窄，而檢獲的偽造身分證質素參差，包括其解像度及色差均與真身分證有異。

警方強調如果僱主僱用不可合法受僱的人，一經定罪，最高可判處罰款10萬元及監禁10年。另外，無論行使、管有或轉讓虛假香港身分證屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處監禁10年。

相關字詞﹕星鑽 黑工 販運人口

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