上半年虐兒案增　警將增人手應對 (19:02)

警方今年上半年共錄得716宗虐兒個案，較去年同期增幅近三成，刑事支援科高級警司江永祥指部分原因是基於去年上半年處於疫情，令整體罪案的基數降低。當中359宗涉及「身體傷害」罪，接近七成半犯案者為家庭成員，涉及管教問題。另有357宗涉及「性侵犯」罪，超過7成半為熟人所為，而非禮個案佔近七成，較去年同期升近八成。

江永祥稱，疫情放緩後，社交活動恢復，兒童與他人接觸的機會增多所致，不少案件亦與網上互動有關，兒童與施虐者透過社交平台、交友程式、甚至網上遊戲結識。他表示，即使一些看似正經的遊戲，也可能帶有對話功能，令兒童接觸到陌生人，希望提醒家長或照顧者留意。

江稱，政府已將《強制舉報虐待兒童條例草案》提交立法會審議，預料相關個案亦將有所增加，警方將於今年年底前，在每個總區虐兒案件調查組增設一名警長及3名警員。他預計每區的虐兒調查組能增加3至4成人手，應對未來案件增加的挑戰，又期望擴展「易受傷害證人支援隊」人手至230人，及增設家居錄影室，協助兒童錄取口供。

警方今年的「童行‧同心」保護兒童計劃有七大主要項目，包括虛擬跑、元宇宙展覽、打卡比賽等，及推出增強版的一站式網上平台，家庭衝突及性暴力政策組高級督察郭詩慧稱，平台特別增設「強制通報虐兒個案新資訊」專頁，上載影片予大眾了解有關虐兒的審訊情況，及有相關立法文件供參考。

反修例運動期間江永祥曾擔任警察公共關係科高級警司，經常出席警方例行記者會。被問到很久未有會面傳媒的江永祥感受如何，他稱以往會見傳媒是「非一般」工作，形容現時工作較得心應手。他稱現時崗位也涉及公共關係，包括進行一些防罪、滅罪的工作時，也需與公衆有緊密聯繫。