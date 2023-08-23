食品入口禁令針對供應及分銷　自用不受限　政府促日本考慮增第三方監察增信心 (17:50)

環境及生態局常任秘書長（食物）劉利群說，現時談論撤銷禁令的具體條件言之尚早，稱當局要觀察一段時間並考慮一籃子因素，包括日本排放系統是否正常、輻射數據等，認為日本當局要考慮第三方認證，令各地取信於監測數據。她又說，當局以往亦曾放寬禁令，日後會參考以往經驗行事。

環境及生態局長謝展寰今早表示，市民相關水產品手信回港不受管制。食物環境衛生署長楊碧筠補充指，禁令主要針對「輸入及供應」、涉及商業目的行為，如果市民從日本買手信回港、或免費送贈予家人及親友不受限制，而代購屬商業行為則不被允許。她亦說，當局認為來自該10個都縣的食品有一定風險，不建議市民採購食用。

被問到如果來自該10個都縣原材料送到香港製造，相關食品是否受限，食物安全專員黃宏說有關產品同樣受規管，而豉油等配料不屬水產品，但進口時仍然會抽驗。她又解釋，新措施下檢測程序與以往相若，清關時間則要視乎貨物情况，強調政府會在入口層面會嚴格執行檢測，市民日後在香港市面買到的日本食品都屬安全。她稱，由今年6月中至今，當局共抽查約1萬個日本食品樣本，等於去年全年抽查數量。

日本屬港人旅遊熱點，黃宏提醒，市民到相關都縣旅遊時，要留意進食水產風險增加。至於進食多少才屬高風險，她指，要考慮魚是否含輻射、進食數量等，建議市民要適量、不要每日進食。黃宏又說，當局採取「扣查」的方式，即要有令人滿意結果才可放行，若入口食品驗到輻射含量超標，有關食品不會流到市面，當局或與日本商討，可能會針對食品來源地加強管制或暫停入口一段時間。

天文台助理台長李立信就指，本港水域受核污水排放影響機會低，因兩地水域相差逾3000公里，即使相關污水漂到香港仍已經大大稀釋。劉利群則說，本港在進口食物安全方面有多重保障，對當局把關有信心，強調在港吃到的食物均屬安全。