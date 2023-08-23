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初選案｜余慧明冀爭真普選　要求官員為反修例示威問責　官：英揆也非普選產生 (17:05)

民主派初選案今午（23日）續審。前醫管局員工陣線主席余慧明自辯表示，希望香港落實「真普選」，透過一人一票選出特首和立法會議員。法官陳慶偉聽畢質疑，部分國家未必實行普選，但不會被視為不民主，「我想在英國，首相不是透過普選產生」。同案被告何桂藍聽畢大笑，余慧明則回應指，其他地方的議會有不少民選議員，但香港在「完善選舉制度」下的議會，直選議席變得更少。

余慧明曾撰寫題為〈踏上這攬炒旅途〉帖文，提及向政權和醫管局作出控訴。余在庭上解釋，政府於2019年鎮壓示威者，「呢樣嘢唔可以得過且過，即係發生過嘅事，即係7．21、8．31、10．1，我唔覺得我哋可以好似政府咁話要向前看」。她稱沒有官員和警員就反修例運動問責，同時大批示威者被控，她覺得無法接受。

至於為何要向醫管局控訴，余慧明指2019年理大事件時，「催淚彈、水炮車係QEH（伊利沙伯醫院）橫飛」，但醫管局沒有譴責警暴，「亦都無理過喺病房硬食TG嘅病人，只係擺幾部空氣清新機就算」。她批評醫管局站在政權一方，要求醫管局行政總裁下台。

余慧明在帖文提及「把制度推倒重來」，她供稱指用雙普選取代舊有制度，行政長官須同時向中央和港人負責。余慧明認為，港府於2019年漠視民意，和市民僵持不下，真普選正正可以解決僵持局面，市民可以選出較支持「五大訴求」的人做特首。陳官質疑，部分國家沒有實行普選，所以一個較民主的制度未必會實行普選。余回應要視乎政府態度能否真正反映民意。陳官舉例指英國「脫歐」事件，支持和反對的民意差距不足百份之一，「很難說政府反映所有的民意」，仍要視乎制度內如何妥協。余回應指，起碼外國會舉行公投彰顯民意，「我哋連公投都無」。

余慧明提及泛民主派主張「又傾又砌」，她則提倡「先砌後傾」，但沒有在帖文表明主張，「我怕咁樣寫出嚟，令人覺得我同泛民無分別」，庭上多人發笑。聆訊明（24日）續。

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