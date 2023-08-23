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八旬婦維園泳池溺斃裁死於意外　死因庭：救生員充足卻未發現遇溺「相當諷刺」 (16:39)

87歲老婦2018年在維園游泳池晨泳，在深1.2米的多用途池遇溺，送院不治。死因庭連日研訊後，今日（23日）裁定事主死於意外。死因裁判官指出，案發時維園泳池內救生員人手充足，卻竟無人發現事主遇溺，事件說來「相當諷刺」；本應負責巡池的5名救生員當中，4人各有理由離開崗位或身兼他職，餘一人專職巡池。死因裁判官向康文署作出6項建議，其中兩項針對確保有救生員站崗，以及處分機制以阻嚇救生員擅離崗位。

事主何桂珍（終年87歲）於2018年8月17日在維園泳池遇溺，同日在醫院宣告不治。康文署以利害關係方列席，研訊不設陪審團。死因裁判官林希維裁定，事主死因是溺斃，死於意外。林官指出有證供反映，案發時本應負責巡池的5名救生員當中，兩人分別稱稱頭痛及要服藥而到休息室、一人未問上司就跑到急救室內協助整理物資，但明明急救室已有人手當值、一人幫助拉水線，僅得一人專責巡池，不符合署方制定「兩台兩巡」的人手要求。

林官指事件反映泳池的工作系統有不足之處，向康文署提供6點建議，包括泳池職員應將自發進行團體性活動（如水上晨操）的泳客以水線圍起，避免其他泳客混入，因而受參與活動的泳客濺起水花，影響救生員的視線。

此外署方應加強宣傳單獨游泳的風險，鼓勵市民陪同長者進行水上活動、高級救生員及其上級必須確保在任何時候，池面均有足夠救生員當值、署方應建立及嚴格執行紀律處分制度，樹立有阻嚇性的規範，以免救生員在未獲上司准許下擅自離開崗位、安排常設的指定人員在事故後初步調查及尋找目擊者，以及提升所有泳池的閉路電視系統，並繼續進研發利用人工智能協助及早識别遇溺人士。

相關字詞﹕編輯推介 死因庭 法庭

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