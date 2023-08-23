初選案︳余慧明稱攬炒為增政府拒聽民意代價　透露爭封關時林正財曾居中斡旋 (15:03)

余慧明作供先講述，她於2010年護理系畢業後，成為註冊護士及受聘醫管局。2019年底，余組織醫管局員工陣線，擔任主席及籌委會成員，開始接觸政治。2020年1月，他們留意到「武漢肺炎」疫情，遂呼籲政府封關，但醫管局和工會對話「遊花園」、沒回應訴求，工會2月初發動罷工，其間要求和時任特首林鄭月娥對話，僅被醫管局通知拒絕。

余又透露，當時接獲相信屬「政府中間人」的行會成員林正財告知，林指擬將全面封關訴求包裝成「禁止世衛定為高風險者」來港，並向政府推銷，工會認為建議可接受。不過，政府翌日出台的卻是隔離措施，工會認為和預期有落差並繼續罷工，4日後表決通過結束行動。

被問到為何參加立法會選舉，余稱2019年見到政府無視市民訴求，無理打壓示威者，以及2020年直接和政府交手經驗，令她明白「無話語權，政府唔會同我哋傾」，因為政府不是民選產生。加上，余亦不滿衛生服務界前議員李國麟，遂於3月中打算參選。

至3月尾，余發布題為〈踏上這攬炒旅途〉帖文，她供稱網媒「獨立媒體」沒取得其同意下轉載；她形容爭取五大訴求為攬炒旅途，願意以合法方式爭取，攬炒一詞意指即使自己利益受損，亦要增加政府不聆聽民意的代價。余強調想要雙贏局面，如果政府不回應民意才會導致文中所說雙輸情况。