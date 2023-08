初選案︳余慧明稱攬炒為增政府拒聽民意代價　透露爭封關時林正財曾居中斡旋 (15:03)

民主派「35+」初選案今(23日)踏入第112天審訊。本案最後一名被告、參加衛生服務界初選的余慧明首天自辯,講述她撰寫為參加立選鋪路的文章提到「攬炒」,她指自己理解在2019年「攬炒」借助電影對白的意思,法官李運騰稱出自「飢餓遊戲」,余續指即「If we burn, you burn with us.」,認為當時市民「已經畀政權燒着緊」,示威者要政權付出代價,余亦願意以合法方式和罷工抗爭。