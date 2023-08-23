涉「健仔」潛逃案同案男生認罪候判　稱匿藏逾500天如同軟禁冀輕判 (14:55)

被告馮清華（暴動案發時21歲）為職訓局運動教練學高級文憑學生。暴動案情指，2019年10月1日，逾200名示威者集結在荃灣海壩街一帶，築起路障與警方對峙，警方推進時拘捕被告。

妨礙司法公正罪案情則指，被告涉荃灣暴動而被起訴。2020年10月27日，被告與同案另外3名青年在一名陳姓人士（該人涉及「升旗易得道」YouTube頻道）安排下，前往美國駐港澳領事館，尋求政治庇護。美國領事館沒有提供協助及要求4人離開。

其後被告於2021年2月11日缺席聆訊而被通緝。自此4人在同案被告葉豪及他人協助下，依次在位於荃灣及葵涌區的酒店、住宅及工廈共4個地點匿藏。翌年7月，4人與別名@Rico的人協定，付款換取坐船偷渡離港的服務。7月13日，警方根據情報在北潭涌截停在附近正於的士下車的4人。

辯方求情指，被告父母分別是前職訓局導師及註冊護士。被告志願成為一名羽毛球教練，立志服刑後重讀未完成的職訓局課程。辯方續指，被告憑一腔熱血，想為社會著想，卻用錯誤方法表達訴求，干犯暴動罪；其後受人影響，以為可以不用失去自由，故聽信他人而作出潛逃行為。