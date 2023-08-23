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保險經紀涉強姦印傭　事主內褲驗出被告DNA (14:49)

育有兩女一子的45歲已婚保險經紀涉於2020年，在酒醉下於家中強姦印傭。他否認各一項企圖強姦及強姦罪，案件今（23日）於高等法院由6男1女陪審團審理。控方案情指，被告被捕時否認曾強姦和非禮事主，又稱不曾褪去她的內褲。警方則檢取事主聲稱事發時穿著的內褲，驗出被告及事主的DNA。

被告周家瑋（現45歲）否認於2020年7月28日在荃灣某單位企圖強姦X及在同年8月10日強姦X。

控方開案陳辭指，被告在2020年6月聘用事主X為外傭。7月28日凌晨約3時半，在房間睡覺的X醒來看到被告站在她的床尾，被告著X安靜並奪走她的電話，X嘗試推開他但不果。被告說當天是他的生日，希望X親吻他，X拒絕但仍遭被告強吻及撫摸胸部，其間X嘗試錄影但遭被告扔開她的電話。被告續稱「I want you」並褪去X的衣服，又問X是否想要錢，X要求被告停下來，但再遭褪去內褲及指插陰道，接著被告嘗試將陰莖插入X的陰道，但因為無法勃起而不果，最終用陰莖磨擦X的私處後離開。

被告翌日在妻子外出後，向X表示昨天他醉酒故無法勃起，但現在他準備好了，X拒絕，當晚的對話有錄音佐證。

8月10日凌晨2時許，X在睡夢中感到有人撫摸她的腿，睜開眼看到被告，又聞到他滿身酒氣。被告著她安靜，說「I want you」並摸她的胸部，褪去她的長褲和內褲，又試圖將陰莖插進X的嘴裏，X掙扎並夾緊雙腿但遭被告撬開，然後將陰莖插入X的陰道，在沒有使用安全套下抽插10至20秒。X事後用紙巾擦拭陰部，發現有血。X睡醒後向朋友傾訴事件，朋友建議她求助，她終在同日報警求助。

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