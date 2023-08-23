涉開「分身」扮被逼與女網友性交　社區主任三罪罪成還押候判 (13:03)

報稱社區主任的被告黃煒龍（案發時19歲），否認一項企圖以威脅手段促致他人作非法的性行為、兩項以威脅手段促致他人作非法的性行為及一項猥褻侵犯罪。控罪日期分別為2021年9月22日及11月7日，涉及女子X和Y兩名事主，Y最終就範，X則無依從。

辯方爭議被告住所檢獲的3部手提電話的可呈堂性，內載有被告以假身分與兩名事主的部分對話。區域法院法官姚勳智裁定上述物品可呈堂，指兩名拘捕及警誡的警員的處理恰當，相反被告的供詞不實，他指警方迫他說出3部手機密碼，惟事實上僅其中兩部需密碼解鎖。雖然警方搜屋時無搜查令，但可理解為擔憂證據被銷毁或被告潛逃而盡快採取拘捕行動，未及申請。

法官續指，虛構的「黃子豪」及「William Wong」清楚被告與二人在房內的對話和行為，被告亦加插許多恐嚇言辭，例如說付錢也解決不了、黃有黑社會背景等，令二人更害怕。此外，原本已離開的X折返酒店時，見被告表現輕鬆地玩手機，而被告與Y性交時，則讚其身材好，認為他「口裡說不但身體很誠實」，二人盡所能憶述事發經過，均誠實可靠。法官直言不用靠手機內容也可輕易推論被告假扮他人犯案，裁定3罪均罪成。