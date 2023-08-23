明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

涉開「分身」扮被逼與女網友性交　社區主任三罪罪成還押候判 (13:03)

21歲社區主任前年以假身分於網上脅迫兩名女網友與他發生性行為，否則所有人的私隱會遭公開，最終其中一人就範。他否認以威脅手段促致他人作非法的性行為等共4罪，其中一項非禮罪表證不成立，餘下3罪今（23日）亦被裁定罪成。法官指，該虛構人物清楚被告與兩名事主在酒店房內的對話，而被告被恐嚇其間表現冷靜，更加插令二人受驚的說話，毫無疑問他就是該虛構的人。案件押後至9月28日求情及判刑，待索取背景報告，被告須還押。

報稱社區主任的被告黃煒龍（案發時19歲），否認一項企圖以威脅手段促致他人作非法的性行為、兩項以威脅手段促致他人作非法的性行為及一項猥褻侵犯罪。控罪日期分別為2021年9月22日及11月7日，涉及女子X和Y兩名事主，Y最終就範，X則無依從。

辯方爭議被告住所檢獲的3部手提電話的可呈堂性，內載有被告以假身分與兩名事主的部分對話。區域法院法官姚勳智裁定上述物品可呈堂，指兩名拘捕及警誡的警員的處理恰當，相反被告的供詞不實，他指警方迫他說出3部手機密碼，惟事實上僅其中兩部需密碼解鎖。雖然警方搜屋時無搜查令，但可理解為擔憂證據被銷毁或被告潛逃而盡快採取拘捕行動，未及申請。

法官續指，虛構的「黃子豪」及「William Wong」清楚被告與二人在房內的對話和行為，被告亦加插許多恐嚇言辭，例如說付錢也解決不了、黃有黑社會背景等，令二人更害怕。此外，原本已離開的X折返酒店時，見被告表現輕鬆地玩手機，而被告與Y性交時，則讚其身材好，認為他「口裡說不但身體很誠實」，二人盡所能憶述事發經過，均誠實可靠。法官直言不用靠手機內容也可輕易推論被告假扮他人犯案，裁定3罪均罪成。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞