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2023年8月23日星期三
觀塘酒樓工人遭刨魚鱗機夾傷中指
(13:05)
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上午10時許，觀塘廣場一名酒樓工人清理刨魚鱗機時手部被夾，工友見狀報警，消防到場協助解困，事主左手中指受傷，包紮後送院治理，警方列作工業意外處理。
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