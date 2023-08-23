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謝展寰稱遊日帶少量手信返港不違禁令但籲小心風險　自言續吃日本食品 (11:05)

日本政府昨宣布明起開始排放福島核污水入海，本港明起會禁止日本10個都縣的水產品進口本港。環境及生態局長謝展寰被問及遊日市民可否購買當地的手信回港，他指將刊憲的規定只覆蓋作商業用途的進口產品，強調市民帶少量手信返港不會受法例管制。他亦指，禁令範圍的水產品可能存有輻射風險，建議市民不要購買相關水產品返港。

謝展寰亦稱，若食品在10個禁令範圍內的都縣加工，亦一律禁止進口。另被問及會否繼續進食日本食品，謝展寰則於商台節目上稱「我一路都繼續有食㗎，我冇停過啊」，強調沒有因日方排核污水而減少進食日本食品，認為進口本港的日本食品的安全性有保證。

謝展寰又解釋，政府高調禁止10個都縣水產品進口，是出於見到市民擔心日本排放核污水污染本港食物，亦聽聞有市民因此減少到本地的日本餐廳。他強調，政府對所有日本進口的水產品均有嚴謹輻射檢測制度，故進口本港的日本產品一定安全。

謝展寰亦於港台節目指，日方只在單一排放點排放核污水，認為現時的禁令範圍已有足夠保險，不過，若在輻射檢測時發現有日本食品出現其他問題時，就會考慮擴大禁令，「現階段可能性不太大」。至於如何確保禁令範圍地區的水產品經其他都縣進口，謝展寰指「呢樣扮唔到嘅」，又稱所有食品生產運送至其他地方都有一個嚴謹追蹤系統，當局可查出食品產地。

謝展寰再度批評日方排放核污水的做法不負責任，將風險轉嫁他人，「令到大家都不開心」，質疑日方何不選擇其他做法，以減少與鄰近地區產生磨擦。他強調，當局並非不滿日方的排放標準，而是排海過程長達30年，日方難以保證整個過程不出現問題，以至若出現問題如何補救。

食物及環境衛生諮詢委員會主席梁美儀則於電台節目上建議，市民應盡量減少進食大型魚類如藍鰭吞拿魚，認為每年最多淺嚐一兩次。他指大魚屬食物鏈高層生物，易吸入不同污染物，或有害人體，而海床泥土污染濃度較高，亦應少食比目魚等魚類，以及貝類或蚌等會過濾水中有機物的生物。

相關字詞﹕編輯推介 核污水 謝展寰

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