商場擬延長營業　新地建議加強交通及輸外勞　徐汶緯倡推晚間消費券 (11:13)

徐汶緯今早於港台《千禧年代》中表示，晚市一向佔餐飲業界收入很大比重，但新冠疫情後市民已改變生活習慣，令現時晚上8點後客流減少，部分食肆出於人手考慮會選擇集中處理早午市、晚上提早關門，然後引致零售商店客量亦減少，最終成為惡性循環。徐紋緯又說，食肆延長營業時間要考慮薪金、電費等開支，認為當局不可能「無目的」地延長商場營業時間，一定要透過商場活動等吸引人流。他相信會較多年青人晚上外出消費，建議當局可研究能吸引他們的項目。

馮秀炎於同一節目中表示，業界對有關消息感開心，相信各發展商會朝住同一方向、盡量幫助「搞活」香港經濟。她提到新地旗下的商場apm多年來一直會營業至凌晨，按以往經驗商場一開始要與商店一起努力推動，並了解他們的生意情况，商店只要「做順咗」就沒有問題。她又說，商場會透過舉辦活動、泊車優惠及加倍積分等方法吸引晚間客流，同時建議政府要在起動措施階段配合，例如提供晚間乘車優惠，並要協助零售業解決前線勞工問題。

旅遊學者倡發展已有基礎的夜市

本身是旅遊學者的職訓局項目經理黃家榮認為，商場延長營業時間對旅客有好處，提到近年興起「特種兵旅遊」，旅客會在最短時間內到訪最多景點，相信如果商場營業時間增長，可吸引他們離開香港前多消費。不過他指出，這種模式的旅客消費力不算高，但可「貢獻」氣氛，他們亦會在社交平台分享經驗，帶動其他旅客來港。

至於西九文化區管理局正研究於夜間提供文藝節目等，黃家榮認為對旅客有吸引力，又指香港有些地區本來已有搞夜市的基礎，例如廟街原本已有能力開放至深夜，亦不用考慮人手配套問題，如果政府要在該區發展夜市，處理上相對簡單，建議政府可考慮更多方法，令原本已存在的夜市更旺。