環保署：4公司投得9份配合垃圾徵費實施供應指定袋合約 料10月開始生產 (22:40)

9份合約由4間公司投得，分別為振興展業有限公司、超誼綠色科技有限公司、迪高施環保有限公司及力高寰宇有限公司。

環保署曾於去年6月10日就指定袋合約進行公開招標，惟符合技術要求的標書標價都遠高於預期，最終取消招標，當局於是修改指定袋規格及標書條款，並容許承辦商在香港境外地區進行生產工序，在今年3月31日就指定袋合約再次進行公開招標，共收到45份標書，所有中標者的標價均比原先估算為低。

環保署表示，為確保指定袋生產質量，各承辦商均持有有效的ISO9001品質管理系統認證，亦須按合約要求於獨立認可實驗所為指定袋進行品質測試，署方會隨機抽樣指定袋進行品質測試。

根據環保署向本報提供的招標文件，供應商會製造背心袋和平口袋兩款袋型，並提供11種不同容積的袋，由3公升到660公升不等，每個指定袋均附有指定二維碼、條碼及批號。每份合約預計批出約3億個袋，合約期為38個月（即約3.2年）。根據環保署網頁，每分合約預計批出價值介乎8000萬至1.8億元。