區議員倡港鐵荃灣綫建長並增設「荃景圍站」 路政署: 正研究相關意見 (22:00)

運輸及物流局今日（22日）回覆本報查詢時重申相同說法，稱會在研究及分析所有意見後，優化建議項目。

重新研究「荃景圍站」的要求由荃灣區議員劉卓裕提出，劉向區議會提交文件，引述政府在1978年行政會議中的備忘錄，曾評估過於現時荃景圍附近建「荃灣西站」，惟最終因收地成本、清拆建築物開支等問題決定取消；至今荃景圍區內多個屋苑共有約5萬名居民，區內公共運輸系統未能滿足需求，公共汽車不時滿載，居民需長時間候車。惟因荃景圍區內行車路較窄，難作大型改動或加建設施，以及加開巴士及小巴線，故倡當局重新研究鐵路。劉昨在會上形容，「荃景圍站」有迫切性，又形容政府對當區居民「欠了一個公道」，因不少居民當初在該區置業時以為會有鐵路站。