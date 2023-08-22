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區議員倡港鐵荃灣綫建長並增設「荃景圍站」 路政署: 正研究相關意見 (22:00)

荃灣區議會交通及運輸委員會昨日（21日）開會，有區議員提交文件，倡政府重新研究延長港鐵荃灣綫並增設「荃景圍站」的可行性。路政署代表昨於會上回應稱，已於去年12月至今年3月期間就《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》的初步結果展開公眾諮詢，正研究當中收集到的意見，荃景圍鐵路規劃有被列入當中，會在充分考慮不同走線建議，以及進行初步工程技術性評估後，目標今年第四季制訂香港未來主要運輸基建發展藍圖。

運輸及物流局今日（22日）回覆本報查詢時重申相同說法，稱會在研究及分析所有意見後，優化建議項目。

重新研究「荃景圍站」的要求由荃灣區議員劉卓裕提出，劉向區議會提交文件，引述政府在1978年行政會議中的備忘錄，曾評估過於現時荃景圍附近建「荃灣西站」，惟最終因收地成本、清拆建築物開支等問題決定取消；至今荃景圍區內多個屋苑共有約5萬名居民，區內公共運輸系統未能滿足需求，公共汽車不時滿載，居民需長時間候車。惟因荃景圍區內行車路較窄，難作大型改動或加建設施，以及加開巴士及小巴線，故倡當局重新研究鐵路。劉昨在會上形容，「荃景圍站」有迫切性，又形容政府對當區居民「欠了一個公道」，因不少居民當初在該區置業時以為會有鐵路站。

相關字詞﹕港鐵荃灣綫

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