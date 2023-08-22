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客車申請輸入司機超出配額三成 業界冀調撥小巴業未用盡配額 跨境巴營運商盼增配額 (20:00)

政府正審批運輸業輸入外勞計劃首輪申請，本地客車及跨境直通巴合共提交50宗申請，輸入1054名司機，超出原先800個配額約3成，小巴則提交68宗申請，涉547名司機，未超出900個配額上限。運輸及物流局預計下月下旬完成審批，有跨境直通巴士營運商憂超額下申請難獲批，盼局方增加配額。有經營屋苑巴士及旅遊巴租車服務的營運商則指，人手短缺下大部分司機被調配駕駛固定路線，結果難為會議展覽等個別大型活動提供接送司機，形容亦影響其他行業復蘇，冀當局調撥小巴業未用盡的配額予其他客車業界。

翻查立法會文件，運輸及物流局、運輸署和勞工處代表會組成跨部門聯絡小組審批每宗申請，運輸業輸入勞工計劃在任何時間都不能超過1700個配額上限，惟運輸署長會根據聯絡小組意見，調整公共小巴業和客車業之間的配額分配。

計劃首輪申請本月7日截止，公共小巴配額上限900個、客車司機（包括本地客車及跨境直通巴）上限800個，兩者合共上限輸入1700名外勞。據運輸及物流局數字，本地客車業界（即如屋苑邨巴、校巴、員工巴士等）申請輸入的司機人數最多，有689人， 跨境直通巴士業界申請輸入365人，小巴業申請輸入547人。

香港非專利巴士聯會主席、跨境巴士營運商「永東直巴」副總經理蔡順基指，其公司申請輸入逾100個外勞，預計如全數獲批，首批外勞司機最早可11月投入服務。蔡指，本地客車及跨境直通巴共申請逾千名司機，但實際上業界人手短缺更大，估計有2至3成公司於今輪申請處觀望狀態，下輪或有更多公司會申請輸入，盼當局可適度增加配額，確保今輪已提交申請又合資格的公司可成功獲批，毋需待下輪才再交申請 。

有同時經營本地客車及跨境巴業務的「冠忠巴士」行政總裁黃焯安分析，全港約有7000多部非專利巴士，本地車佔約5000部，實際上本地客車所需人手較多，故對本地車外勞申請較多不意外。

黃指，其公司申請輸入200多名外勞司機，本地車司機較少僅10多名，惟他解釋，僅因現時尚有兼職人手，故今次先偏保守處理，長遠依賴兼職不理想，急需要人時或需高價以2000元日薪才能請到人，故公司實際上想輸入更多，料需再輸入100多人才能彌補缺口，盼當局可撥小巴業未用盡配額予業界，讓業界可放心申請。

黃又指，在本地車司機不足下，其公司會先調撥人手駕駛屋苑邨巴、員工巴士等有固定路線、固定服務的巴士，惟變相非固定巴士服務則缺乏人手，如近月不少大型會議展覽復辦後需30至40輛車接送，但因缺司機無法派足車。黃認為，本地客車主要提供接送服務，如不夠人開車，間接也會影響其他行業復蘇。

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