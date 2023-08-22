虛報受保人資料詐騙佣金約75萬　前保險代理囚30星期 (17:11)

廉政公署去年起訴一名前保險代理，控告她涉嫌在五份保險申請表上虛報申請人的職業、月薪或相關的經辦代理，詐騙一間保險公司佣金共約75萬元。被告早前被裁定「代理人意圖欺騙其主事人而使用文件」及「欺詐」共五罪罪成，今（22日）在九龍城裁判法院判刑。裁判官林子康指，被告犯案並非一時衝動，但考慮到受保人並無直接金錢損失，被告亦無機會再犯事，判處即時監禁30星期，並批准辯方申請，讓被告保釋等候上訴。
辯方求情稱，被告周子羡（30歲）為初犯，犯案與其品格個性相異，且被告不可能再投身於保險行業工作，望法庭給予改過自新的機會。裁判官判刑指出，辯方的配合令審訊更有效率，但被告的行為明顯違法誠信，判處被告監禁是唯一選項。
5項控罪指，被告於2016年8月至2018年7月期間，涉嫌使用四份載有四名申請人的僱主、職業或平均月薪的虛假陳述的保險申請表誤導永明金融；另外，被告亦涉嫌虛假地向永明金融表示自己為另一份保單的經辦代理，意圖詐騙而誘使永明金融向她支付佣金。
案情顯示，被告於擔任永明金融保險代理期間，在四名相識人士不知情的情況下，替他們購買保單，又訛稱為另一份保單的經辦代理，誘使永明金融向她支付佣金，從中獲利52.7萬元。廉政公署於接獲貪污投訴後展開調查，揭發涉案保單的部份保費由被告繳付，惟涉案保單及後已因「斷供」而失效。