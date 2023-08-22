本港後日起禁止日本10都縣水產品進口　謝展寰：無放寬時間表 (16:06)

對於日方曾指本港禁令缺乏科學證據，謝展寰指，與日方多次會議時已解釋屬風險問題，重申大規模排放核污水的計劃罕見，指日本對如何確保安全沒有「好答案」，本港需有預先防範措施，保障食物安全及市民健康，直至政府對日方排水計劃有信心時，才會考慮放寬。

謝展寰又解釋為何禁止10個都或縣的水產品進口，指政府選取禁令涉及的都或縣時比較保守，故一併選擇禁制沿海及其連接的縣份，形容屬保險做法，認為禁令有助保障進口的日本食品安全，亦有助維繫兩地的食品貿易關係。

被問及有何措施幫助飲食業界，謝展寰認為，禁止日本10都縣水產品進口，以及加強檢測幫助業界維持生意的最好方法，亦可令市民放心購買日本食品及進食日本餐廳出售的食品。另外，對於有業界提出希望有認證計劃，謝展寰強調可進口本港的日本食品必定安全，他相信標誌方式有助業界證明出售食品安全，當局會與相關業界和商會討論。

謝展寰見記者重點：

Q: 政府對日本水產品的禁令何時開始？

A: 8月24日。

Q: 禁令所涉範圍?

A: 東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉的水產品，包括活生、冷凍、冷藏、乾製成或以其他方式保存的水產品；海鹽、未加工或已加工的海藻。

Q: 禁令以外還有甚麼措施?

A: 食安中心將加強對日本進口食品檢測；每個工作天發新聞公布，包括日本進口食品輻射結果、本港水域輻射水平及本地漁獲輻射水平。

Q: 禁令維持多久?

A: 謝展寰指要視乎日本排放核污水後實際情况及日方監察系統的運作，政府稱會待有信心時考慮放寬，並無既定時間表。

Q: 日方質疑禁令缺科學證據，港府有何回應?

A: 謝展寰指日方對如何保證核污水排放沒有問題及應急方案等均無令人滿意的答覆，本港需預先防範，直至見到有關系統、結果滿意時才會放心。

Q: 為何選取將10個都或縣納入禁令?

A: 謝展寰表示，以較保守方式制訂禁令，包括沿海高風險縣份及接壞的縣份亦一併納入禁令，相信對本港居民較為保險，可保證入口本港的日本食品必定安全，屬幫助本地日本餐廳的最好做法，亦有助維持本港及日本兩地的食品貿易。