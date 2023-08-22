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警破泰國「毒品旅行團」　4人涉販毒來港被捕 (16:26)

警方毒品調查科近日發現，有販毒集團招募年青人參與「毒品旅行團」往泰國，將毒品藏於個人行李中運回香港。警方周日以販毒在機場拘捕四人，並在其個人行李的泰式小蛋糕及泰國佛牌裝飾中檢獲7公斤毒品，市值580萬。

警方近日採取代號「絡晴」反販毒行動，於8月20日在香港國際機場入境大堂內截查兩男兩女香港居民（22至34歲），在其行李內的泰式小蛋糕及泰國佛牌裝飾內，分別檢獲5公斤懷疑可卡因及大約2公斤懷疑海洛英，市值約為港幣580萬元。警方遂以販運危險藥物將四人拘捕。

警方毒品調查科行動組高級督察朱紹麟表示，四名被捕人士均屬無業，部分人相識，相信有人負責以免費酒店及機票作招徠，籌組「毒品旅行團」到泰國提取毒品，之後由一同將毒品運送返香港；有人則負責安排帶毒成員飛往泰國的機票及住宿。據了解，帶團者為被捕的28歲無業男子，涉案人士在泰國逗留兩日一夜，大部分人對運送毒品知情，而毒品已包裝成正常商品，再放在個人行李箱內。

四名被捕人現正扣查，將會被暫控販運危險藥物罪，明天（8月23日）到西九龍裁判法院提堂。警方不排除有更多人被捕。

朱紹麟表示，疫情緩和及恢復通關後，販毒集團以免費旅遊及報酬吸引他人加入「毒品旅行團」，到海外國家或地區將毒品帶回香港，甚至向被招募者訛稱毒品已收藏在看似正常的貨品內，可掩飾販毒行為及成為開脫藉口。他稱，警隊毒品調查科會繼續關注「三五成群，運毒旅行」的販毒方式及趨勢，販運毒品最高可判終身監禁，而法庭亦會考慮從其他地區帶毒返港的情況，增加判刑，反映案件嚴重性，呼籲市民不要輕信毒販謊言。

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