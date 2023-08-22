吳志華：有信心解決西九管理局財困問題　正開拓文創產業 (15:54)

談到西九財困情况，吳志華表示現在正非常樂觀地往前看，希望能解決問題，「因為我們博物館的工作，不是短期工作，要規劃往後發展，當然一定要保證博物館有財政和持續發展」。

吳志華重提，香港故宮博物館早前完成的「百樣玲瓏——卡地亞與女性」展覽獲逾22萬人次進場，「他們要購票，反映觀眾樂意購票看高水平、有教育價值的展覽」。他續稱，日後要「兩條腿走路」，一方面要解決財政可持續發展的問題，另一方面要做展覽教育工作，以提升水平。

下月起香港故宮成人票價由50加至60元，特惠門票由25元加至30元。吳志華稱定價參考了世界上的博物館，經考慮不同因素，「將來會定期檢討票價」。吳續指，「開源」工作亦很重要，包括開拓文創產業，另外亦要尋持贊助機構給予支持。

北京故宮博物院常務副院長婁瑋指，文創產品是籌集資金的重要渠道，「但是它更重要的任務是傳播文化」，指故宮博物院目標非常清晰，「作為傳播文化的一個手段，讓觀眾通過文創產品，能把我們想要傳達的歷史知識、文化訊息，帶到他日常的生活和工作當中，潛移默化，讓大家更親切和深入了解傳統文化」，但他強調只募集資金亦不足夠，「對於大型博物館來說，政府、社會和各界的支持「必不可少」。