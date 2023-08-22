勞工處一連兩日舉辦少數族裔招聘會　提供約4300個職位空缺　 (15:03)

勞工處長陳穎韶致辭稱，根據政府統計處數字，香港現有約30萬少數族裔人士，較2011年的數字上升53%，她稱本地的少數族裔是香港的寶貴資產，政府一直透過不同措施，促進少數族裔與社會共融。

首日有約25間機構於旺角麥花臣場館一樓設攤位，截止上午11時45分共有450多人入場，不少攤位都有非華裔職員當值，如香港建造學院、懲教署等，民建聯少數族裔服務中心亦有設置櫃位，介紹有關支援少數族裔人士的服務。

懲教主任（人力資源組）黃華威稱，當本地及外籍在囚人士產生衝突，非華裔人士能做為溝通橋樑，黃稱懲教署現有56名非華裔職員，但整體空缺率高，「請得幾多得幾多」。

曾在港工作超過20年、有14年貿易工作經驗的孟加拉裔男子Niaz指，公司因疫情生意轉差，已失業一年多，才發現原來在港找工作很難，因此一直未有全職工作，剛遞出5份申請，包括酒店、機場等，希望得到回應。

招聘會由勞工處及民建聯少數族裔服務中心合辦，今明兩日於旺角麥花臣場館舉行，約50間機構提供約4300個空缺，當中約8成為全職空缺，大部分月薪介乎12000元至21000元，約有一半職位無需工作經驗。