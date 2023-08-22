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初選案｜公民黨同倡否決財案及反攬炒　李予信指立場矛盾留彈性 (12:42)

民主派「35+」初選案今（22日）進入第111天審訊。控方展示公民黨的「Line To Take」（統一口徑）文件，提及「避免自己講攬炒字眼」。前公民黨區議員李予信供稱，公民黨一向不支持「攬炒」，認為攬炒導致民不聊生，同時公民黨提倡否決預算案，「兩者係矛盾」。呈堂文件多次提及否決預算案，李予信形容是公民黨資深顧問的「作品」，並否認自己一旦當選會跟隨黨的立場。

控方今早盤問時展示名為「draft 5 LTT」的文件，李予信指是公民黨資深顧問和競選團隊草擬的「Line To Take」，在公民黨內部通用，他在選舉論壇發言會參考。文件一方面提及，否決預算案令政府停擺，導致香港民不聊生；另一方面指民主派議會過半，可以爭取政府回應「五大訴求」和撤回《港區國安法》，民主派就會按正常方式審議議案，根本不會停擺。李在庭上解釋，這反映公民黨的立場矛盾，存在「模糊的彈性」。

另一份名為「初選論壇」的文件屬公民黨顧問為李予信度身訂做的論壇筆記。法官陳慶偉關注，文件寫有「X 太老實」、「X有問必答」，代表政治人物要誤導別人？李否認並指政治論壇不是百分百講道理，他們要在短短的發言時間強調其理念。法官李運騰形容，論壇上可能會有陷阱，控方則稱接下來提問並非陷阱，庭上多人大笑。

控方指出控方案情，稱李予信從未和公眾表明，他不會跟隨公民黨的立場，透過否決預算案爭取五大訴求。李表示曾透過選舉宣傳，暗示上述說法。在控方提問下，李否認有意在當選後跟隨黨的立場，亦否認有意顛覆國家政權。聆訊明（23日）續，另一被告余慧明將出庭自辯。

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